Feyenoord morst peperdure punten bij thuisdebuut Dick Advocaat

Feyenoord heeft twee uiterst kostbare punten laten liggen in de groepsfase van de Europa League. De ploeg van Dick Advocaat gaf donderdagavond een 1-0 voorsprong weg tegen Young Boys: 1-1. Daardoor staat Feyenoord op de derde plek in de poule, met evenveel punten als nummer vier FC Porto. Young Boys en Rangers FC gaan met zeven punten aan kop.

Advocaat beleefde zijn debuut als hoofdtrainer in De Kuip en hield vast aan de basisspelers die zondag met 0-3 wonnen van VVV-Venlo, afgezien van een gedwongen wijziging op het middenveld. De geschorste Leroy Fer werd vervangen door Renato Tapia. Twee weken geleden maakte Young Boys allesbehalve een onoverwinnelijke indruk, maar Feyenoord ontbeerde de slagkracht om een vuist te maken in Zwitserland. Met de steun van het thuispubliek was die opdracht beter te realiseren en het duurde niet lang voordat Feyenoord de score wist te openen. Daar had de thuisploeg echter wel een penalty voor nodig.

Ridgeciano Haps speelde de bal in het strafschopgebied ver voor zich uit, waardoor Jordan Lotomba uitstapte en Haps gewillig over zijn been viel. Kwam Young Boys twee weken geleden vroeg op voorsprong vanaf elf meter, nu deed Feyenoord hetzelfde nadat Steven Berghuis de buitenkans op onberispelijke wijze benutte. Feyenoord had tot dat moment één goede kans gecreëerd, toen een inzet van Luis Sinisterra uit de draai werd geblokt. Na de 1-0 verdedigde Feyenoord goed en kwam Young Boys er zelden doorheen. Nicolai Jörgensen kwam erg dicht bij de 2-0, toen hij bij de tweede paal net tekort kwam om voorbereidend werk van Sinisterra te bekronen.

Het enige serieuze gevaar dat Feyenoord voor de rust moest toestaan, was een schot van Roger Assalé: de aanvaller stond vrij in het strafschopgebied, maar raakte de bal tot opluchting van Feyenoord niet goed. Duidelijk werd echter wel dat Feyenoord het niet makkelijk zou krijgen en dat bleek ook in de openingsfase van de tweede helft. De thuisploeg kwam opnieuw goed weg, nadat Edgar Ié de bal onbedoeld tegen de lat werkte; kort daarna schoot Assalé van dichtbij over uit de draai. De onvermoeibare Ridgeciano Haps bracht wat optimisme in De Kuip met een schot met de buitenkant van zijn voet, dat net niet ver genoeg de hoek in ging.

Verder was het echter een kwestie van overleven voor Feyenoord en daar slaagde de ploeg niet in. Een kleine twintig minuten voor tijd verstapte Edgar Ié zich in een duel met Jean-Pierre Nsame, die daardoor vrije doortocht had. Een eerste inzet werd nog gekeerd door Jan-Arie van der Heijden, maar in tweede instantie was het raak via Marvin Spielmann. Feyenoord zocht daarna naar de 2-1, maar moest ook waakzaam zijn voor de tegenaanval van Young Boys. Zo zeilde een afstandsschot van Spielmann vlak voor tijd maar net langs de paal. In de blessuretijd kon Jörgensen van dichtbij voor de winnende treffer zorgen, maar hij kreeg zijn voet niet goed tegen de bal aan.