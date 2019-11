Advocaat heeft tegen Young Boys opnieuw geen plaats voor Senesi

Dick Advocaat begint donderdagavond met Feyenoord aan de Europa League-wedstrijd tegen Young Boys met Renato Tapia als vervanger van de geschorste Leroy Fer. Marcos Senesi zit opnieuw op de bank; dat betekent dat Jan-Arie van der Heijden wederom een centraal duo vormt met Edgar Ié.

Behalve de noodzakelijke wisseling op het middenveld houdt Advocaat vast aan de spelers die zondag met 0-3 wonnen van VVV-Venlo. Voorin krijgt Luis Sinisterra aan de linkerkant daardoor net als in Venlo de voorkeur boven Sam Larsson en Luciano Narsingh. De Colombiaan vormt een driemansvoorhoede met aanvoerder Steven Berghuis en spits Nicolai Jörgensen.

Voor Feyenoord is het treffen met Young Boys van cruciaal belang. De Rotterdammers staan met drie punten uit drie wedstrijden onderaan in Groep G en hebben een overwinning nodig om uitzicht op overwintering in de Europa League te behouden. Twee weken geleden verloor Feyenoord, met trainer Jaap Stam nog op de bank, in een teleurstellende uitwedstrijd met 2-0 van Young Boys.

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Karsdorp, Ié, Van der Heijden, Haps; Toornstra, Tapia, Kökçü; Berghuis, Jörgensen en Sinisterra.