AZ gaat los in Kazachstan en evenaart oude prestatie van Ajax en Roda JC

AZ heeft opnieuw een monsterzege geboekt op FC Astana. Twee weken na de 6-0 overwinning voor eigen publiek won de Eredivisionist in Kazachstan met 0-5 van de kersverse landskampioen. Myron Boadu nam twee doelpunten voor zijn rekening; ook Fredrik Midtsjö, Oussama Idrissi en Pantelis Hatzidiakos kwamen tot scoren. AZ werd de eerste Nederlandse club sinds Ajax (tien tegen NK Maribor) en Roda JC Kerkrade (veertien tegen Hapoel Beër Sheva) in het seizoen 1997/98 die minstens tien doelpunten maakte tegen een opponent in een Europees seizoen. Men heeft acht punten verzameld uit de eerste vier groepsduels en gaat in ieder geval voor even aan kop.

Ondanks dat AZ een reis van ruim vijfduizend kilometer achter de rug had, begon de ploeg van Arne Slot vrij fel aan de wedstrijd. De Alkmaarders namen meteen het initiatief, maar vertoonden wel wat slordigheden in het spel. Gaandeweg de openingsfase nam de druk van AZ toe; de eerste doelpoging kwam van Calvin Stengs. Vanaf de rand van het strafschopgebied dwong de buitenspeler doelman Nenad Eric om de bal met twee vuisten weg te boksen. Diezelfde Eric moest na achttien minuten opnieuw ingrijpen, toen Owen Wijndal het eindpunt van een counter vormde en met een hard schot de korte hoek zocht.

Astana trad aan op volle oorlogssterkte, in tegenstelling tot tijdens de wedstrijd in Alkmaar van twee weken geleden. Toen werden spelers gespaard met het oog op de kampioenswedstrijd in eigen land. De thuisploeg speelde echter niet met het vertrouwen van een kampioen. Astana leverde de bal vaak makkelijk in en liet AZ het spel maken. De 0-1 hing in de lucht, maar AZ moest er even op wachten. Boadu leek niet te beseffen hoeveel tijd hij plots had na een mispeer van Antonio Rukavina en schoot gehaast over. Vijf minuten later was het echter alsnog raak voor de spits, die zijn derde doelpunt van de Europa League-groepsfase bijschreef.

In een fysiek duel in het strafschopgebied liet verdediger Evgeni Postnikov zich makkelijk aftroeven door Boadu, die vervolgens koeltjes de verre hoek uitzocht. AZ zocht met een 0-1 voorsprong de kleedkamer op en bouwde de marge kort na de rust uit. Dani de Wit vond Midtsjö, wiens schot vanbuiten het strafschopgebied licht getoucheerd werd door Postnikov. Doelman Eric stond als aan de grond genageld: 0-2. Niet veel later gooide AZ de wedstrijd definitief in het slot na een vlotte aanval. Boadu, die tussen de 0-2 en de 0-3 een goede kans van dichtbij onbenut liet, vond Idrissi, die bij de tweede paal afrondde.

Astana kwam er voetballend nauwelijks aan te pas, maar klopte aan de poort met een heerlijke streep van linksback Dmitri Shomko. Van grote afstand zocht hij de bovenhoek uit; Marco Bizot lette goed op. Het was het enige serieuze doelgevaar van Astana, dat de schade in het restant van de wedstrijd alleen maar groter zag worden. Hatzidiakos vuurde vanbinnen het strafschopgebied raak in de verre bovenhoek, terwijl Boadu op aangeven van Idrissi zijn tweede doelpunt van de avond binnenwerkte. AZ gaat dankzij de zege aan de leiding in Groep L, met acht punten en een doelsaldo van plus elf. Later op de avond nemen Manchester United en Partizan Belgrado, de nummers twee en drie, het tegen elkaar op in Engeland