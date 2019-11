‘Het is mogelijk dat André Gomes dit seizoen nog terugkeert’

Everton-manager Marco Silva verwacht dat het seizoen van André Gomes nog niet voorbij is. De middenvelder liep afgelopen weekend een horrorblessure op in de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur na een tackle van Heung-min Son. Gevreesd werd voor het einde van zijn carrière, maar de trainer laat weten dat het niet uitgesloten is dat Gomes dit seizoen nog op het veld staat.

De 26-jarige Portugees brak zijn enkel door de tackle van de Zuid-Koreaan op Goodison Park. Volgens Engelse media was de blessure ‘mogelijk carrièrebedreigend’. Donderdag gaf Silva op de persconferentie aan dat niet ondenkbaar is dat Gomes dit seizoen nog terugkeert. “Het is moeilijk een datum te noemen voor zijn terugkeer. Vanuit de feedback die kregen van de medische staf, hebben we begrepen dat het mogelijk is dat André dit seizoen nog terugkeert.”

Silva: 'Hopelijk herstelt André Gomes snel van 'ongelukkige' tackle Son'

“Toen het gebeurde zag het eruit als een heel zware blessure”, vervolgt de manager. “Maar de operatie is ontzettend goed gegaan en we hopen dat André dit seizoen nog kan spelen. Natuurlijk is het niet iets waar we honderd procent zeker van zijn, maar we hebben goede hoop.” Silva verwacht dat Gomes zijn oude niveau weer kan halen als hij terugkeert. “Hij is sterk en dat zal hij blijven. Ik verwacht dat hij hier als speler sterker uitkomt.”

Son was ontroostbaar nadat Gomes door zijn overtreding zwaar geblesseerd raakte. Hij heeft zich in de media meerdere keren verontschuld voor zijn actie en ook tegenover Gomes heeft hij zijn excuses gemaakt. "Ik heb hem geappt voordat ik moest vliegen voor de Champions League en hij heeft me een bericht teruggestuurd. Ik voel me er nog steeds heel slecht over en heb echt spijt", zei de Zuid-Koreaan woensdagavond na de met 0-4 gewonnen wedstrijd in de Champions League tegen Rode Ster Belgrado.

Silva kan de excuses van Son bevestigen. “Ja, volgens mij heeft hij een bericht ontvangen van Son. Het was natuurlijk een zwaarder moment voor André, maar voor de betrokken spelers was het ook niet makkelijk. Ik kan me voorstellen dat Son en Serge Aurier het er ook moeilijk mee hebben gehad. Het is nu aan ons om André zo goed mogelijk te steunen”, besluit Silva.