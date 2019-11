‘Het is niet zo dat we met Honda even van Barcelona gaan winnen’

Vitesse gaat door een moeilijke fase heen in de Eredivisie, want het elftal van trainer Leonid Slutsky verloor achtereenvolgens van ADO Den Haag (0-2) en FC Emmen (2-1). Bryan Linssen blijft desondanks met optimisme naar de toekomst kijken en de vleugelaanvaller hoopt dat het thuisduel met FC Groningen van vrijdagavond het startsein is van een serie goede resultaten. Linssen denkt dat het aantrekken van Keisuke Honda Vitesse nieuwe inspiratie kan geven.

"Je hebt de beleving op de training gezien denk ik", stelt de aanvoerder van Vitesse donderdag in gesprek met Omroep Gelderland. "Die was er genoeg. Maar je bent zo goed als je laatste wedstrijd. Iedereen heeft dit soort wedstrijden er in een seizoen tussen zitten en dat is ons nu ook overkomen. Tegen Groningen moeten we dat herstellen en die nederlagen snel gaan omzetten. Dan is er ook niks aan de hand."

De supporters van Vitesse klaagden afgelopen seizoen al geregeld over het in hun ogen saaie en defensieve voetbal en na de recente nederlagen lijkt de kritiek op de speelstijl van Slutsky weer te zijn aangezweld. "Het is frustrerend", verzucht Linssen. "Je wil dit niet, maar het gebeurt toch. Maar als we hierin blijven hangen, krijgen we pas echt een probleem. Morgen (tegen Groningen, red.) moet dus blijken dat dit een incident is geweest."

Linssen is blij met de komst van Honda, die woensdag bij Vitesse tekende. "Je ziet dat hij het spelletje beheerst, heerlijk om mee te voetballen", deelt de Limburger complimenten uit aan zijn nieuwbakken ploeggenoot. "Hij is een speler met extra kwaliteiten en die zijn natuurlijk altijd welkom. Dit is niet zo maar iets. Maar het is nu ook niet zo dat we met hem even van Barcelona gaan winnen. Het blijft elf tegen elf." Vitesse begint vrijdag om 20.00 uur aan de thuiswedstrijd tegen Groningen.