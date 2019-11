Chelsea weigerde bod van Barcelona: ‘Het was na het WK van 2018’

De toekomst van Willian is ongewis, want de middenvelder beschikt bij Chelsea over een aflopend contract en een nieuwe verbintenis is nog niet in de maak. De spelmaker had ruim een jaar geleden al een einde kunnen maken aan zijn avontuur in de Premier League, maar Chelsea zag het toentertijd niet zitten om hem aan Barcelona te verkopen.

"Het enige echte officiële bod dat ik binnenkreeg kwam van Barcelona, net na het WK van 2018 in Rusland", verklaart Willian donderdag in een interview met DAZN. "Barcelona heeft destijds inderdaad een bod neergelegd bij Chelsea, maar dat werd ook gelijk weer verworpen." De 31-jarige middenvelder wil zijn verblijf op Stamford Bridge graag verlengen, maar een deal met de Europa League-winnaar is nog niet van de grond gekomen.

"Dat was ook de enige keer dat ik een dergelijke situatie met mijn familie moest bespreken, hoewel we erg houden van het leven hier in Londen", vervolgt Willian zijn terugblik op de interesse vanuit Barcelona. "Er waren dus verschillende factoren die ons uiteindelijk deden besluiten om hier te blijven." Willian speelt sinds 2013 voor Chelsea, dat zes jaar geleden 35 miljoen euro overmaakte naar Anzhi Makhachkala.

Mocht Willian ooit terugkeren naar Brazilië, dan is Corinthians de enige optie. "Daar zou ik graag weer willen spelen", erkent de Chelsea-middenvelder. "Die club betekent veel voor me, ik ben daar geboren en opgegroeid en mijn loopbaan is daar ooit begonnen op negenjarige leeftijd. Mijn hele jeugd ligt daar opgesloten. Toen ik daar in de jeugdopleiding terechtkwam, waren al mijn familieleden erg gelukkig. Toen ik vervolgens het eerste elftal haalde, was iedereen uitzinnig van vreugde."