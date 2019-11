‘Ontketende’ international hoeft bij Oranje geen minuten te verwachten

Juventus gaat zoals verwacht aan kop in de Serie A. De manschappen van trainer Maurizio Sarri lijken net als in de afgelopen acht seizoenen af te stevenen op de landstitel, met momenteel 29 punten uit 11 wedstrijden. Er lijkt deze voetbaljaargang maar één ploeg te zijn die la Vecchia Signora van het zoveelste kampioenschap kan afhouden: Internazionale. Een Nederlands tintje dat dit seizoen van zeer belangrijke waarde is voor i Nerazzurri: stille kracht Stefan de Vrij, wiens laatste interland voor Oranje opvallend genoeg uit oktober 2018 dateert.

Internazionale moest afgelopen dinsdagavond een bittere pil slikken in de Champions League. De ploeg van coach Antonio Conte stond op bezoek bij Borussia Dortmund na 45 minuten spelen op een comfortabele 0-2 voorsprong, maar na de onderbreking stortte Inter in. Achraf Hakimi (2x) en Julian Brandt pijnigden de uitploeg (3-2), waardoor Inter in Groep F nu vier en drie punten achterstaat op respectievelijk Dortmund en Barcelona. Het bereiken van de volgende ronde in het miljardenbal lijkt zodoende een moeilijke stap voor De Vrij en consorten.

In eigen land staat Inter er florissanter bij. De huidige nummer twee van de Serie A heeft negen van de elf duels gewonnen en heeft met zes punten voorsprong op naaste belager AS Roma een duidelijk gat geslagen. Slechts twee keer moest Inter in de competitie een domper verwerken. Op 6 oktober verloor de club met 1-2 van Juventus en drie weken later zat Parma dwars. De middenmoter vond twee keer het net en wist een punt te pakken tegen Inter (2-2). Uitgerekend bij dit duel besloot Conte een andere koers te varen door de 'herboren' De Vrij op de bank te zetten en rust te gunnen.

Dubieuze overstap binnen Italië

De Vrij wordt door Conte beschouwd als een belangrijk onderdeel van de driemansdefensie bij Inter, verder doorgaans bestaande uit Diego Godín en Milan Skriniar. De 27-jarige Oranje-international is bekend met het systeem, daar hij er bij Lazio onder Simone Inzaghi al kennis mee had gemaakt. De club uit Rome betaalde na het WK van 2014 circa zeven miljoen euro aan Feyenoord om de stopper in te lijven. Afgezien van het rampseizoen 2015/16, toen De Vrij wegens blessureleed een jaar verstek moest laten gaan, was hij niet weg te denken uit de basiself van i Biancocelesti.

Internazionale hapte na vier jaar toe en lijfde De Vrij transfervrij in. De overstap maakte veel los, daar Lazio en Inter in de laatste speelronde van het seizoen 2017/18 tegen elkaar streden om een Champions League-ticket. De Vrij beschikte over een aflopend contract bij Lazio en had al in het Giuseppe Meazza getekend op het moment dat de wedstrijd tegen Inter werd gespeeld. Lazio kwam twee keer op voorsprong, maar verloor uiteindelijk met 2-3 na twee doelpunten van de bezoekers in een tijdsbestek van drie minuten. De Vrij speelde een hoofdrol door met een overtreding een penalty te veroorzaken die uiteindelijk de 2-2 van de voet van Mauro Icardi betekende.

"Ik neem mijn verantwoordelijkheid voor die nederlaag tegen Inter, omdat ik heb toegestaan dat De Vrij speelde", zei Claudio Lotiti, voorzitter van Lazio, onlangs tegenover Corriere dello Sport. Lazio greep uiteindelijk naast Champions League-voetbal vanwege het mindere onderlinge resultaat met Inter. "Ik had in moeten grijpen. Ik had nooit moeten toestaan dat hij speelde, aangezien we die wedstrijd verloren vanwege De Vrij. De staf vertelde mij dat hij een geweldige professional was, terwijl ik hen gewaarschuwd heb dat het geen goed idee was om hem onder deze omstandigheden te laten spelen. Het is mijn fout geweest om van die waarschuwing geen bevel te maken."

In zijn eerste seizoen onder Luciano Spalletti kon De Vrij vrijwel altijd rekening houden met een basisplaats. De resultaten hielden niet over, maar Inter wist toch de vierde plek en dus Champions League-voetbal te bewerkstelligen. Spalletti moest desalniettemin het veld ruimen, waarna Conte zijn intrede deed. "Ik heb voor Inter gekozen vanwege de status van de club, de goede basis die er ligt, de ambities en de historie. Ik wil Inter terugbrengen waar het thuishoort", zei de voormalig trainer van Chelsea en Juventus op de site van zijn nieuwe werkgever.

Vooralsnog slaagt Conte in zijn missie de club weer tot de top van Italië te laten behoren. Met een miniem verschil met Juventus en een flinke voorsprong op de rest geldt Inter weer als een factor om rekening mee te houden. De vijftigjarige tacticus leunt, net als bij zijn vorige werkgevers, op een solide basis met sterke verdedigers, ditmaal onder anderen op De Vrij. Afgelopen zomer liet Conte volgens diverse Italiaanse media al blijken de Nederlander een belangrijke rol toe te dichten, aangezien de Italiaan een stokje zou hebben gestoken voor een transfer naar Barcelona.

De Catalaanse grootmacht, die in medio 2018 ook al interesse had getoond in de toen transfervrije De Vrij, klopte naar verluidt afgelopen zomer wederom aan bij de verdediger. Onder anderen transferexpert Fabrizio Romano meldde dat Barcelona bereid was vijftig miljoen euro neer te tellen voor De Vrij, die zelf weinig zin had om Inter na een seizoen al te verlaten. Daarnaast liet Conte van zich horen. De oefenmeester wilde zijn pupil absoluut niet naar het Camp Nou laten verkassen, aangezien de verdediger volgens Conte perfect in het systeem zou passen.

De status van De Vrij in Italië is groeiende. De complimenten voor de Nederlander zijn nu niet meer alleen afkomstig van teamgenoten of trainers, zoals Conte onlangs na de met 2-0 gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Dortmund. "De Vrij wordt, net als Leonardo Bonucci in het verleden (bij Juventus, red.), een belangrijke speler voor ons, zeker als je kijkt naar de opbouw van achteruit", aldus de coach. "Ik heb ook altijd gezegd dat onze drie verdedigers onze eerste spelmakers zijn. Zelfs Godín heeft assists op zijn naam", zo stelde Conte vast.

'Renaissance' van De Vrij

Serpents of Madonnina, een fansite van Inter, ziet een duidelijke 'renaissance' van De Vrij. Men wijst daarbij eveneens naar de gelijkenissen met Bonucci toen Conte de leiding had bij Juventus: als meest centrale verdediger zorgen voor de creatieve inbreng, terwijl collega's Skriniar en Godín meer de duels uitvechten. 'De Vrij wordt de vrijheid gegund om vaker de bal te hanteren, passjes te versturen en het tempo te dicteren. Zijn kwaliteiten aan de bal waren altijd al evident, maar Conte heeft deze kwaliteiten op nieuwe manieren weten te ontketenen', zo klinkt het.

Schoolvoorbeeld is de 'masterclass' van De Vrij in het duel met Dortmund (2-0 winst), toen hij met een bekeken pass aan de basis stond van de openingstreffer van Lautaro Martínez. Waar Italië vol lof is over het voetballende vermogen van De Vrij, wordt de ex-Feyenoorder bij Oranje juist gezien als een speler met iets mindere technische kwaliteiten. De stopper moet het onder bondscoach Ronald Koeman steevast afleggen tegen Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt. Marten de Roon wist in gesprek met het Algemeen Dagblad de statusverschillen treffend te verwoorden aan de hand van de discussie of de middenvelder bij Oranje niet plaats moest maken voor Donny van de Beek.

De vijftienvoudig international stelde dat hij een type speler is waar er in Nederland maar weinig van zijn. "Ook niet bij Oranje. Veel jongens hier zijn opgeleid bij de topclubs. Veel is daar op balbezit gericht, op techniek, met het positiespel als graadmeter. Daar ligt niet mijn grote kracht. Het past vooral heel erg bij de Nederlandse voetbalcultuur", aldus de middenvelder van Atalanta. "In Italië snappen de mensen bijvoorbeeld niet dat Stefan de Vrij niet speelt bij Oranje. In hun ogen een ijzersterke verdediger, die je altijd moet opstellen."