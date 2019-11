Celtic waarschuwt fans voor clubkleuren in Rome na laf steekincident

Twee supporters van Celtic zijn in Rome neergestoken voorafgaand aan de Europa League-wedstrijd tegen Lazio van donderdagavond, waardoor the Bhoys via de officiële kanalen met een waarschuwing komen. Supporters die zijn afgereisd naar de Italiaanse hoofdstad wordt geadviseerd om donderdag in geen geval clubkleuren te dragen.

"Ga niet op eigen gelegenheid naar het stadion", zo schrijft de clubleiding van Celtic in de verklaring richting de eigen aanhang. "Maak gebruik van de pendelbussen die vanaf 15.00 uur gereedstaan op het Piazzele delle Canestre. Zorg er daarnaast voor dat je geen glaswerk of houders bij je draagt op straat en verplaats je in grote groepen." Daarnaast wordt dus benadrukt om de kleuren van Celtic bedekt te houden, om confrontaties met Lazio-fans te voorkomen.

Celtic can confirm that 2 fans have been injured after being stabbed last night. Both are now in hospital and will receive every support from the Club and the British consulate in Rome. Again we would strongly advise supporters to closely follow all guidance issued by the Club.