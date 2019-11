Guardiola vergelijkt wedstrijd tegen Atalanta met ‘bezoek aan de tandarts’

Manchester City liet woensdagavond voor de eerste keer dit seizoen punten liggen in de groepsfase van de Champions League, want het elftal van manager Josep Guardiola kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Atalanta. Guardiola kwam na afloop van het duel op Italiaanse bodem met een opmerkelijke vergelijking op de proppen.

"Tegen Atalanta spelen is hetzelfde als een bezoek aan de tandarts", wordt Guardiola geciteerd op de persconferentie na het Europese treffen met de club van Hans Hateboer en Marten de Roon. "Het is bijzonder zwaar en dat wisten we voorafgaand aan de wedstrijd ook heel goed. Het was daarom in alle opzichten een geweldige prestatie van onze kant."

Atalanta heeft pas een punt verzameld in het miljardenbal en Guardiola denkt te weten waarom de tegenstander van woensdagavond zo moeizaam presteert in Europees verband. "De andere twee teams (Shakthar Donetsk en Dinamo Zagreb, red.) zijn erg sterk. Shakhtar speelt elk jaar in deze competitie en heeft ontzettend veel ervaring. Dinamo doet het verrassend goed en is een erg stug elftal. Dit is echt een heel zware groep."

Manchester City pakte uiteindelijk vier punten tegen Atalanta, want de thuiswedstrijd werd met 5-1 gewonnen. Guardiola is derhalve trots op zijn spelersgroep. "Alle Italianen zullen zeggen dat vier punten pakken tegen een van hun clubs een groot succes is voor ons." De Spaanse manager zag Ederson geblesseerd uitvallen tegen Atalanta, terwijl reserve-doelman Claudio Bravo een rode kaart kreeg. Kyle Walker stond daarom de laatste tien minuten noodgedwongen onder de lat. De rechtsback hield zijn doel in de slotfase schoon.