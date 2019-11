Tottenham Hotspur meldt noodzakelijke operatie; terugkeer pas in 2020

Hugo Lloris is geopereerd aan zijn linkerelleboog, zo meldt Tottenham Hotspur donderdag via de officiële kanalen. De doelman raakte onlangs geblesseerd bij een ongelukkige val in de uitwedstrijd van the Spurs tegen Brighton & Hove Albion. De verliezend Champions League-finalist verwacht dat Lloris begin 2020 weer op het trainingsveld verschijnt.

Lloris liep de blessure op toen hij tegen Brighton een voorzet losliet en vervolgens op zijn elleboog terechtkwam. De Franse sluitpost had duidelijk veel pijn en moest dan ook gelijk gewisseld worden, omdat de elleboog uit de kom was geschoten. Lloris bleef de afgelopen weken flink last houden van de instabiele elleboog, waarna werd besloten om tot een operatie over te gaan.

Pochettino: 'Iedereen bij Tottenham is dol op Michel Vorm

Mede door de kwetsuur van Lloris werd door Tottenham besloten om Michel Vorm terug te halen naar Noord-Londen. De 36-jarige doelman liet de club afgelopen zomer na vijf seizoenen achter zich, maar keerde enkele maanden later terug in het Tottenham Hotspur Stadium. Vorm moet echter wel Paulo Gazzaniga voor zich dulden. De Argentijnse doelman staat onder de lat sinds Lloris geblesseerd uitviel tegen Brighton.

Gazzaniga hield woensdagavond zijn doel schoon in de Champions League-wedstrijd van Tottenham tegen Rode Ster Belgrado (0-4). Het elftal van manager Mauricio Pochettino staat tweede in groep B en heeft goede papieren om de achtste finale in het miljardenbal te bereiken. De voorsprong op de opponent van woensdag bedraagt namelijk vier punten. Tottenham staat zaterdag tegenover Premier League-sensatie Sheffield United.