Cocu: ‘Het is niet makkelijk, want de impact van zoiets is ontzettend groot’

Phillip Cocu is pas enkele maanden manager van Derby County, maar de ex-trainer van PSV heeft nu al het nodige meegemaakt bij de club uit de Championship. Eerst kreeg hij te horen dat Wayne Rooney vanaf januari zijn loopbaan bij the Rams vervolgt als speler-trainer. Later kwam het schokkende nieuws naar buiten dat de beschonken Tom Lawrence, Mason Bennett en Richard Keogh waren betrokken bij een zwaar auto-ongeluk. Keogh is vanwege het veelbesproken incident zelfs ontslagen door Derby, al lijkt het erop dat de verdediger de beslissing gaat aanvechten.

"Het is voor ons allemaal een zware tijd geweest", verzucht Cocu in een interview met The Telegraph. "Het is niet makkelijk, want de impact van zoiets is ontzettend groot. Als speler en trainer ben ik eerder bij dergelijke incidenten betrokken geweest. Er gebeurt dan een hoop en daar moet je mee om zien te gaan. Niet iedereen is hetzelfde. Het is makkelijk om snel een oordeel te vellen, maar ieder persoon is anders."

"Jazeker, ik was zeer kwaad en teleurgesteld dat het is gebeurd, want een speler (Keogh, red.) kan nu niet spelen", vervolgt Cocu. "Je kunt echter niet iedereen altijd maar tevreden houden en het is begrijpelijk dat er verschillende meningen naar voren worden geschoven. We hebben er veel over gepraat met de spelersgroep. Er zijn discussies gevoerd, maar er is ook benadrukt wat wij willen en wat er in de toekomst van de spelers wordt verwacht."

Cocu heeft reden om met optimisme naar de toekomst te kijken, zeker nu de van DC United afkomstige Rooney binnen afzienbare tijd aansluit bij Derby. "Van zijn komst profiteert iedereen", aldus de keuzeheer van de nummer vijftien in de Championship. "Het gaat niet alleen om de wedstrijden die hij speelt, het gaat om het gevoel binnen de hele club. Wayne gaat er nu even tussenuit, maar dat is geen ramp. Het tekent zijn karakter dat hij nu al zoveel werk heeft verzet en kijkt waar hij bij ons kan spelen. Wayne zal er straks klaar voor zijn en wij zijn ontzettend blij met zijn komst."

Voor Cocu waren er in zijn beginperiode bij Derby veel overeenkomsten met zijn tijd als trainer van PSV. "Er heerst hier een voetbalcultuur, er is een bepaalde manier van spelen en mijn kennis en ervaring wordt gebruikt bij het opleiden van spelers." Promoveren naar de Premier League is nog steeds de ambitie, al staat Derby momenteel dichter bij de degradatiestreep. "Je moet ambities hebben en wij willen daarom dolgraag de play-offs halen. Lukt dat niet, dan is het niet gelijk een verloren seizoen. In het voetbal wordt de lange termijn weleens vergeten omdat de resultaten op korte termijn zo belangrijk zijn."