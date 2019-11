Fenerbahçe gaat in januari voor Chelsea-bankzitter

AC Milan gaat zich in januari melden bij Barcelona. De Italiaanse club hoopt middenvelder Carles Aleñá over te kunnen nemen, waarschijnlijk op huurbasis. (Diverse Italiaanse media)

Jeremie Boga is op de radar van AS Roma verschenen. De buitenspeler, die nog tot medio 2022 vastligt bij Sassuolo, staat ook op het lijstje van Torino. (Diverse Italiaanse media)

Fenerbahçe denkt erover na om de geroutineerde aanvaller in januari weg te plukken bij de Londenaren.

Wolverhampton Wanderers gaat wederom een poging wagen bij AC Milan. De Engelse club aast op middenvelder Franck Kessié, die ook in de belangstelling staat van AS Monaco. (Mediaset)