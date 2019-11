Patrick Kluivert steekt loftrompet: ‘Hij heeft een grote toekomst voor zich’

Patrick Kluivert voorspelt Konrad de la Fuente een grote toekomst. De achttienjarige buitenspeler uit de Verenigde Staten speelt sinds 2014 in de jeugdopleiding van Barcelona en maakt volgens Kluivert een uitstekende indruk. De hoofd jeugdopleiding van de Catalaanse grootmacht is lovend over de kwaliteiten van de aanvaller.

"Ik heb al meerdere keren een gesprek gehad met Konrad", begint Kluivert in een interview met Sports Illustrated, dat een portret heeft gemaakt van de Amerikaans jeugdinternational. "Ik ben van mening dat Konrad een grote toekomst voor zich heeft. Hij is bijvoorbeeld erg goed bij één-op-één-situaties", zegt de oud-prof over de enige Amerikaan die actief is bij Barcelona.

"Hij moet wel meer doelpunten maken, maar terwijl ik dit zeg realiseer ik me dat hij in de laatste drie duels vier goals heeft gescoord. Het gaat de goede kant op. Als hij volgend jaar deze lijn doortrekt, komt hij zeker bij Barcelona B", zegt Kluivert, die benadrukt dat La Masia nog altijd een belangrijke rol speelt binnen Barcelona, ondanks het feit dat de club de laatste jaren vele miljoenen betaalt voor spelers van buitenaf.

In het interview worden Frenkie de Jong en Arthur als voorbeelden genoemd. "Daar praat je over twee geweldige middenvelders die meteen gereed zijn om in het eerste elftal te spelen", reageert Kluivert. "Ze zijn het geld waard. Maar het makkelijkste is om spelers zelf op te leiden, zodat deze spelers de plek innemen van de spelers die we eigenlijk willen kopen of hebben gekocht. La Masia is onze kern."