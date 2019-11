Zenden slaat alarm na Chelsea - Ajax: ‘Hoe moeilijk kan het zijn?!’

De spectaculaire remise van Ajax tegen Chelsea in de Champions League (4-4) dreunt flink na bij voetbalminnend Nederland, weet Boudewijn Zenden. De oud-speler van onder meer the Blues vertelt in gesprek met het Engelse talkSPORT dat het optreden van scheidsrechter Gianluca Rocchi veel heeft losgemaakt in Nederland.

"In Nederland, waar de meeste mensen voor Ajax zijn, klagen ze allemaal over de scheidsrechter en op het feit dat Chelsea zo weer een kans kreeg om terug in de wedstrijd te komen", vertelt de oud-international, doelend op de cruciale gele kaarten voor Daley Blind en Joël Veltman in de tweede helft en de gegeven strafschop, benut door Jorginho.

Blind: 'Scheidsrechterlijke dwalen begon al thuis'

"In alle eerlijkheid: Chelsea deed het goed toen Ajax met twee man minder moest spelen. Maar als Blind al geel heeft, waarom dan het risico lopen op nog een kaart? De tweede gele kaart van Veltman was wel een beetje hard. Je krijgt al een penalty mee, dus waarom ook nog een rode kaart?", aldus Zenden, die erkent dat de VAR nog niet optimaal presteert.

"De VAR had het spelletje eerlijker moeten maken, maar net als in Nederland duurt het heel lang voordat er een besluit is genomen. Spelers zijn daarnaast bang om te juichen bij een goal, aangezien ze niets zeker weten. Het gaat niet de goede kant op. Het moet eerlijker, zoals het geval is bij de doellijntechnologie. Soms zie je bij de VAR stippen en strepen (van buitenspel, red.), maar die zijn dan niet eens rechtgetrokken! Kom op, zeg. Hoe moeilijk kan het zijn met de technologie vandaag de dag?!", besluit de oud-international.