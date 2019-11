Wenger ziet overgewicht bij topaankoop en gaat in op Bayern-geruchten

Arsène Wenger ziet dat Eden Hazard zijn topvorm nog altijd niet heeft bereikt. De aanvaller van Real Madrid schitterde jarenlang in het shirt van Chelsea, maar de Belg kan bij de Koninklijke zijn gebruikelijke fabelachtige spel nauwelijks aan de dag leggen. Wenger stelt dat Hazard te zwaar is om een topprestatie te leveren bij Real.

"Hij lijkt me in eerste instantie al niet een persoon die ongelooflijk onder de indruk zal zijn van Real, maar ik ken hem niet goed genoeg om dat te beoordelen", begint Wenger na de 6-0 zege van de Spaanse grootmacht op Galatasaray in de Champions League bij beIN Sports. De Fransman wijst met name naar het fysieke voorkomen van Hazard.

"Ik denk dat zijn vorm vooral te maken heeft met fysieke redenen. Hij is te zwaar geworden, dat heb je ook kunnen lezen in de kranten. Als je een paard van vijfhonderd kilo een race wil laten verliezen, hoef je de paard maar twee kilo te laten aankomen, dat is genoeg. We hebben de 'Engelse' Hazard nog niet gezien. Het komt op mij over alsof hij niet zoveel zelfvertrouwen heeft als in zijn tijd bij Chelsea."

Wenger gaat bij de tv-zender ook in op een eventueel dienstverband bij Bayern München, dat op zoek is naar een trainer na het vertrek van Niko Kovac. Volgens BILD is het bijna zeker dat de zeventigjarige Fransman aan de slag gaat bij Bayern. "Ik zal nooit weigeren om met Bayern te praten, want ik ken de mensen die de club al dertig jaar leiden", reageert de clubloze coach.

"Ik heb op dit moment nog niet met ze gesproken en ik weet niet of het gaat gebeuren. Ik wil gewoon doen wat ik zelf leuk vind om te doen. Ik heb nog niet besloten of ik terugkeer op het veld of niet. Ik ben blij met mijn huidige werkzaamheden, maar mis het veld ook. Het is een lastige keuze momenteel. In de komende dagen of week zal ik wel een beslissing nemen", aldus Wenger.