Clubicoon PSV ziet opvallende tirade: ‘Ik adviseer hem verder te zwijgen’

PSV verkeert in zwaar weer. De ploeg van Mark van Bommel draait verre van soepel de afgelopen weken en dat valt ook af te lezen aan de resultaten, die de laatste tijd tegenvallen. Ronald Waterreus ziet het misgaan bij zijn voormalig werkgever. Volgens de oud-keeper is er na de nederlagen tegen FC Utrecht en AZ en het gelijkspel tegen Sparta Rotterdam zeker sprake van een crisis.

PSV kan de titel vergeten, aldus Waterreus. "Zelfs als Ajax nog drie keer verliest, moet PSV de komende 23 wedstrijden winnen om kampioen te worden. Dat gaat niet gebeuren. Misschien moeten ze in Eindhoven durven toegeven dat Ajax een veel betere ploeg heeft", zegt de oud-international in gesprek met de Volkskrant. Hij constateert dat de aanvalslinie van PSV tot op heden veel heeft verbloemd.

Dat uitgerekend Denzel Dumfries na de remise tegen Sparta (2-2) zijn woede over de instelling van de ploeg niet onder stoelen of banken stak, is volgens Waterreus tekenend. "Het is veelzeggend dat de rechtsback gaat roepen wat er moet gebeuren. Ik zou Denzel adviseren om een bal af te pakken en die bij een ander in te leveren. En verder te zwijgen."

"Het zegt ook iets over de hiërarchie bij PSV dat Dumfries zijn ongenoegen uit, want hij heeft wel een punt", zegt Waterreus. De oud-doelman ziet wel een groei bij Van Bommel. "Ik zie hem al een stuk minder in de slag met de vierde official. Na het gelijkspel tegen Sparta nam Mark bijna zakelijk en onderkoeld de verantwoordelijkheid. Aan dat gedrag meet ik zijn progressie. Hij is en blijft een geboren winnaar."