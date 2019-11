‘Ajax-supporter’ Ryan Babel baalt stevig van twee grote decepties

Ryan Babel verloor woensdag met zijn ploeg Galatasaray met 6-0 van Real Madrid in de Champions League. De Turkse topclub had niets in te brengen tegen de Spaanse grootmacht en stond na een kwartier spelen al 3-0 achter. Babel stelt na afloop dat een comeback zoals Chelsea die fabriceerde tegen Ajax afgelopen dinsdag er echt niet inzat voor Cim Bom.

"Als je zo begint, speel je Real in de kaart. Helemaal thuis met het publiek erachter. Met alle respect: wij hebben dan voetballend niet het vermogen om het te draaien. Dat merk je in de keuzes die we maken. We kunnen er lang over praten, maar het was gewoon superslecht. Dan verlies je terecht", zegt de Oranje-international voor de camera van Veronica over de deceptie in het Santiago Bernabéu.

Babel heeft de wedstrijd van Ajax tegen Chelsea (4-4) gekeken en baalt van scheidsrechter Gianluca Rocchi. "Ik ben Ajax-supporter, dus je hoopt dat Ajax wint. In de eerste helft was er niets aan de hand. Dan krijgt de wedstrijd zo'n ommekeer met zo'n beslissing van de scheidsrechter. Hij maakt naar mijn mening een fout", doelt Babel op de zogenaamde overtreding van Christian Pulisic op Daley Blind voorafgaand aan de twee gele kaarten voor de 29-jarige verdediger en Joël Veltman.

"Daar had hij een overtreding moeten geven. Daar maakt hij een verkeerde beslissing met een grote invloed op de wedstrijd. Achteraf mag Ajax nog blij zijn met een punt, want het was bijna 5-4", aldus Babel, die de vrije trap van Hakim Ziyech de mooiste goal van de dinsdagavond vond. "Of-ie bewust was? Ziyech kennende was-ie wel bewust", besluit Babel met een glimlach.