Mané sneert naar Guardiola: ‘Dan zou ik het zo weer doen! Waarom niet?’

Een opmerking van Josep Guardiola aan het adres van Sadio Mané deed afgelopen week het nodige stof opwaaien in Engeland. “Soms maakt hij schwalbes en soms maakt hij ongelofelijke doelpunten in de laatste minuten”, zei de Spaanse manager van Manchester City over de aanvaller van Liverpool. Guardiola zwakte zijn opmerking later af, maar Mané kan alleen maar lachen om de uitspraken van de oefenmeester.

“Het is handig van hem om de aandacht van de scheidsrechters te vragen, maar ik zal niks veranderen aan mijn spel. Ik besteed geen aandacht aan zijn uitspraken, dit hoort bij het voetbal. Het maakt mij niet zoveel uit. Ook al zag ik dat zijn uitspraken natuurlijk ook een positieve lading hadden”, zo tekent Goal op uit de mond van Mané. De aanvaller krijgt de vraag of hij denkt dat Guardiola zich zorgen maakt in aanloop naar de wedstrijd tussen Liverpool en Manchester City, die komende zondag op Anfield afgewerkt wordt.

“Misschien, ik weet het niet. Jullie weten meer dan ik. Het enige wat ik kan zeggen, is dat ik klaar ben om alles te geven om het team te helpen”, stelt de Senegalese aanvaller van Liverpool. Hij gaat op sarcastische wijze verder: “Als ik een penalty kan krijgen, zal ik zeker weer een schwalbe maken. Natuurlijk, dan zou ik het zo weer doen! Waarom niet? Maar Jürgen (Klopp, red.) heeft gelijk, ik maak geen schwalbes.”

Klopp nam het na het duel met Aston Villa, waarin Mané een gele kaart kreeg voor een schwalbe, op voor zijn pupil. “Er was zeker contact, dat weet ik zeker", reageert Mané op de situatie. "Misschien was het geen penalty, maar de scheidsrechter gaf ‘m niet en ik kreeg geel. Om eerlijk te zijn, heb ik daar geen problemen mee. Dat soort dingen kunnen gebeuren in het voetbal. Sommigen krijgen een strafschop na een schwalbe, anderen niet. Dat is voetbal, daar moet je mee dealen. Ik wil voetballen zoals altijd, dat zal nooit veranderen.”

“Het is een grote wedstrijd. Iedereen weet dat, we zullen er klaar voor zijn om alles geven voor een overwinning”, blikt Mané vooruit op de ontmoeting met Manchester City. “Ik houd er niet van om over Manchester City te praten, ik heb het liever over Liverpool en wat we tegen hen gaan doen. Het zal anders zijn dan vorig seizoen, we hebben veel van de wedstrijden tegen City geleerd. We zijn dit jaar beter en hebben meer wedstrijden gewonnen. Daarom zullen we tegen City spelen zoals altijd, ik kijk er naar uit.”