De Roon complimenteert ‘keeper’ Walker en grapt over Chelsea - Ajax

Manchester City en Atalanta deelden woensdagavond de punten, nadat de Engelse ploeg in de slotfase met tien man verder moest. Invaller Claudio Bravo haalde de doorgebroken Josip Ilicic neer en moest met een rode kaart vertrekken, waarna Kyle Walker op doel ging. Marten de Roon heeft na afloop een compliment over voor de verdediger annex doelman.

Walker moest nog een keer kordaat optreden bij een vrije trap om een punt veilig te stellen voor zijn ploeg: 1-1. De Roon complimenteert de verdediger op Twitter met zijn keeperswerk. "Goed gedaan, Kyle Walker. Geen zorgen, het had slechter gekund", meldt de middenvelder van Atalanta, waarbij hij een foto van de eigen goal van Chelsea-doelman Kepa Arrizabalaga in het duel met Ajax (4-4) plaatst.

De Engelsman erkent na afloop dat hij twijfelde of hij wel op doel moest gaan. "Ik maak op de training vaak grapjes met de keepers dat ze meer ballen moeten pakken, maar ik ben er vanavond achtergekomen dat je een bal pas in twee instanties kan pakken", zegt Walker met een knipoog in gesprek met BT Sport, doelend op de gestopte vrije trap van Atalanta.

"Grapjes daargelaten: we kwamen hier voor een punt of een overwinning. We wisten dat het zwaar zou worden, omdat ze man-op-man spelen. Het is een goede ploeg, ze zitten niet voor niets in de Champions League. Dus op deze manier terugkeren naar Engeland met een punt is, gezien de wijze waarop de wedstrijd eindigde, een goed resultaat", besluit Walker.