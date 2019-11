‘Bij Ajax heb ik hem eerder door zijn blessure ook vervangen, dat ging goed’

Oranje is nog altijd in de race op het WK Onder-17. De formatie van bondscoach Peter van der Veen bereikte deze week de kwartfinale van het toernooi in Brazilië, door af te rekenen met Nigeria. Sontje Hansen was in dit met 1-3 gewonnen duel goed voor drie doelpunten en de aanvaller van Ajax toont zich in gesprek met De Telegraaf uitermate ambitieus.

“We laten zien dat we ons niveau weer hebben opgepakt en maken weer kans de wereldtitel te winnen”, geeft Hansen te kennen. Oranje Onder-17 heeft in Brazilië de mogelijkheid om geschiedenis te schrijven, daar er nog nooit een Nederlands vertegenwoordigend team wereldkampioen werd. “Ik denk dat we daar verandering in moeten brengen. Nog drie keer winnen, dat moeten wij kunnen.”

Met nederlagen tegen Japan (3-0) en Senegal (1-3) kende Oranje een uiterst moeizame start van het toernooi. Na een 4-0 overwinning op de Verenigde Staten werd als een van de beste nummers drie nog de knock-outfase gehaald. “We hebben nog nooit tegen ploegen uit dit soort landen gespeeld, dat is iets heel anders. Het was wennen aan Brazilië en we hadden misschien wel té hoge verwachtingen van onszelf na de winst van het EK, we waren te gefocust. Nu zijn we losjes in ons hoofd.”

Hansen is nu de aanvalsleider van Oranje en vervangt daarmee Brian Brobbey, die wegens een blessure niet mee is naar Brazilië. “Hij is natuurlijk enorm sterk, ik ben meer van het combineren en tussen de linies spelen. Bij Ajax heb ik hem eerder door zijn blessure ook vervangen, dat ging goed. We missen hem wel, ook als mens”, concludeert Hansen. Oranje treft in de kwartfinale de winnaar van het duel tussen Paraguay en Argentinië, dat donderdagnacht gespeeld wordt.