Real Madrid vernedert Turken tot op het bot; Keylor Navas redt PSG

Real Madrid heeft een grote stap gezet richting de knock-outfase van de Champions League. De Koninklijke won woensdagavond voor eigen publiek met 6-0 van Galatasaray en komt zodoende na vier duels in Groep A op zeven punten. Galatasaray kan overwintering in het miljardenbal nu vergeten. In dezelfde groep verzekerde Paris Saint-Germain zich dankzij een 1-0 zege op Club Brugge van een plekje bij de laatste zestien. Het team van Thomas Tuchel is nog altijd foutloos in de groepsfase.

Real Madrid - Galatasaray 6-0

De Spaanse grootmacht kende een droomstart dankzij Rodrygo. De jongeling wist in de derde minuut een voorzet van Marcelo te controleren, zijn directe tegenstander het bos in te sturen en de bal in de lange hoek te deponeren: 1-0. De jonge Braziliaan werd zodoende na Raúl de jongste doelpuntenmaker van Real in de Champions League ooit. Even later was het weer raak voor de aanvaller, die wederom in stelling gebracht werd gebracht door landgenoot Marcelo en knap raak kopte: 2-0.

Aan de dramatische start van Galatasaray kwam geen einde, want Steven N’Zonzi beging even later op de lijn van het strafschopgebied een overtreding op Toni Kroos. Felix Zwayer wees na het bekijken van de beelden naar de stip, waarna Sergio Ramos zijn bekende Panenka in huis had: 3-0. Nog voor rust maakte Karim Benzema de 4-0 na een assist van Rodrygo. In de tweede helft deed Real het rustig aan. Benzema en Rodrygo kwam nog op het scoreformulier terecht. Het Braziliaanse wonderkind was zo goed voor een hattrick.

PSG - Club Brugge 1-0

Beide teams stonden twee weken geleden in België ook al tegenover elkaar en toen hield PSG geen spaan heel van Club Brugge: 0-5. Blauw-Zwart verweerde zich ditmaal een stuk kraniger, maar kon niet voorkomen dat PSG halverwege de eerste helft de leiding nam. Een voorzet vanaf de rechterflank van Colin Dagba werd onderweg van richting veranderd, waarna Mauro Icardi vanbinnen het vijfmetergebied simpel kon scoren: 0-1. Icardi kreeg bij PSG in de punt van de aanval de voorkeur boven Edinson Cavani en beschaamde het vertrouwen van Tuchel met zijn treffer niet.

In het restant van de eerste helft bleef PSG domineren, maar de Parijzenaren wisten hun voordelige marge voor rust niet meer verder uit te breiden. Club Brugge werd op zijn beurt amper gevaarlijk in de eerste 45 minuten. Na de onderbreking was de eerste serieuze mogelijkheid wel voor de bezoekers: Keylor Navas voorkwam tot tweemaal toe een doelpunt van Emmanuel Dennis. Kort erna trof Dagba aan de overzijde het aluminium. PSG bracht evenwel te weinig in de tweede helft en leek dat een kwartier voor tijd te moeten bekopen met de gelijkmaker. Club Brugge mocht een strafschop nemen na een overtreding van Thiago Silva, maar de inzet van Mbaye Diagne werd vervolgens gekeerd door Navas.