‘Keeper’ Kyle Walker redt punt voor Man City op dramatische avond Bravo

Manchester City heeft zich woensdagavond niet weten te plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League. The Citizens hadden aan een zege voldoende, maar kwamen op bezoek bij Atalanta niet verder dan een gelijkspel. De formatie van Josep Guardiola moest in de slotfase nog alle zeilen bijzetten na het wegsturen van Claudio Bravo: 1-1. City leidt in Groep C nu met tien punten, terwijl Atalanta het eerste punt binnen heeft.

De Engelse grootmacht stond voorafgaand aan het duel reeds op negen punten. Een overwinning was voldoende voor de manschappen van Guardiola om na vier duels al zeker te zijn van kwalificatie. Na zeven minuten hielp Marten de Roon een handje door een pass te versturen die simpel werd onderschept door Raheem Sterling, die vervolgens razendsnel een tegenaanval opzette en via diverse schijven uiteindelijk zelf de afmaker was: 0-1.

City had daarna voldoende mogelijkheden om te scoren, maar de bezoekers konden het net niet vinden. Door een handsbal van Josip Ilicic mocht Gabriel Jesus het proberen vanaf elf meter, maar de Braziliaan mikte de penalty naast. In de tweede helft wist Atalanta verrassend en snel terug te komen. Een voorzet van Alejandro Gomez belandde op het hoofd van Mario Pasalic, wiens harde kopbal te machtig bleek voor invaller Claudio Bravo: 1-1.

Atalanta, met naast De Roon ook onder anderen Hans Hateboer in de ploeg, kon daarna niet doordrukken, terwijl ook City geen vuist kon maken in de vorm van levensgrote kansen. De wedstrijd leek rustig af te stevenen op een remise, maar tien minuten voor tijd haalde Bravo de doorgebroken Ilicic onderuit. De doelman moest met rood vertrekken, waarna Kyle Walker op doel moest om zijn ploeg de laatste minuten door te loodsen. De verdediger annex keeper had onder meer nog een redding in huis bij een vrije trap en pakte zodoende voor zijn ploeg een punt.