Tottenham Hotspur haalt uit; opnieuw hoofdrol voor Heung-min Son

Tottenham Hotspur heeft een belangrijke stap richting overwintering in de Champions League gezet. De ploeg van Mauricio Pochettino was woensdagavond een maatje te groot voor Rode Ster Belgrado, mede dankzij twee doelpunten van de veelbesproken Heung-min Son: 0-4. Door de overwinning komt Tottenham in Groep B op zeven punten en dat zijn er vier meer dan nummer drie Rode Ster, met nog twee groepsduels te gaan.

Tottenham ging na een enerverende eerste helft met een minimale voorsprong de rust in. Rode Ster Belgrado, met Rajiv van La Parra in de basis, kon ondanks de achterstand terugkijken op een prima eerste helft. De thuisploeg gaf weinig ruimte weg en had na ruim twintig minuten spelen een dot van een kans om aan de leiding te gaan. Na een mislukte counter had Tottenham de defensie niet op orde en kwam de bal in het midden van het strafschopgebied terecht bij Milan Pavkov, die recht op Paulo Gazzaniga schoot.

Het team van Pochettino zocht vervolgens naar een openingsdoelpunt en kreeg elf minuten voor rust loon naar werken. Na een scrimmage in het strafschopgebied, inclusief een inzet van Harry Kane op de paal en een poging van Heung-min Son tegen de lat, was het uiteindelijk Lo Celso die de bal tegen de touwen kreeg. Drie minuten voor de pauze kwam Tottenham goed weg toen een inzet van Van La Parra tegen de paal werd getikt en de rebound via Davinson Sánchez tegen de lat ging.

Tottenham was ook in de tweede helft veelal aan de bal en sloeg na nog geen uur spelen wederom toe. Na een snelle tegenaanval kwam het leer via Tanguy Ndombélé en Deli Alli terecht bij Son, die de bal hoog in de linkerhoek achter Milan Borjan schoot. De Zuid-Koreaan vierde zijn treffer niet en leek vergiffenis te vragen, waarschijnlijk verwijzend naar de zware blessure die André Gomes afgelopen weekeinde opliep.

Luttele minuten later maakte Son de tweede van de avond. Kane kreeg alle tijd en ruimte om een steekpass op Danny Rose op links te geven, waarna de Zuid-Koreaan diens pass hoog in het doel werkte: 0-3. Vijf minuten voor tijd bepaalde Christian Eriksen de eindstand in Belgrado: de Deen ontving het leer vanaf de linkerkant van Ryan Sessegnon en zag zijn van richting veranderde inzet achter Borjan verdwijnen.