Juventus plaatst zich in blessuretijd dankzij magistrale actie Douglas Costa

Juventus heeft woensdagavond drie punten overgehouden aan het treffen met Lokomotiv Moskou in de Champions League. De formatie van trainer Maurizio Sarri was bij een overwinning zeker van de volgende ronde van het miljardenbal en wist een zege uiteindelijk in blessuretijd klaar te spelen: 1-2. Juventus staat zodoende met elf punten bovenaan Groep D, met zeven punten voorsprong op nummer drie Lokomotiv Moskou.

Sarri moest het woensdag stellen zonder Matthijs de Ligt. De verdediger hield lichte enkelklachten over aan de competitiewedstrijd van afgelopen weekend tegen Torino (0-1) en is uit voorzorg achtergebleven in Italië. Juventus ging zonder de Nederlander uitstekend van start door een blunder van doelman Guilherme. De sluitpost van Lokomotiv Moskou taxeerde een vrije bal van Cristiano Ronaldo verkeerd en liet de bal door zijn handen en benen glippen. Aaron Ramsey was er vervolgens als de kippen bij om het leer het laatste tikje te geven: 0-1.

Lang konden de bezoekers niet genieten van de voorsprong, want tien minuten later stond het alweer 1-1. Aleksey Milanchuk wist een voorzet knap naar de lange hoek te gidsen, waar de paal in eerste instantie nog redding bracht. Daarna was het een koud kunstje voor de aanvaller om de rebound in te tikken. Een interessant schouwspel volgde na de gelijkmaker, waarbij Lokomotiv Moskou zeker niet onderdeed voor de Italiaanse topclub.

De thuisploeg wist bij tijd en wijle gevaarlijk te worden met onder meer counters. Ook Juventus kwam tot mogelijkheden, onder wie Gonzalo Higuain. De poging van de aanvaller werd echter vakkundig tegengehouden door Guilherme. In de allerlaatste seconden was het Douglas Costa die de wedstrijd nog in het voordeel van zijn ploeg besliste door prachtig tot scoren te komen met een formidabele solo: 1-2. Groepsgenoten Bayer Leverkusen en Atlético Madrid komen later op de avond nog in actie.