Bayern München bereikt knock-outfase; Lewandowski blijft scoren

Bayern München heeft woensdagavond overwintering in de Champions League afgedwongen. Het team van interim-trainer Hansi Flick zegevierde met 2-0 over Olympiacos. Het openingsdoelpunt van de wedstrijd kwam van de voet van Robert Lewandowski, die tot dusver dit seizoen in elke wedstrijd in de Bundesliga én de Champions League heeft gescoord. Ivan Perisic bepaalde de eindstand.

Flick nam meteen maatregelen in zijn eerste duel na het congé van Niko Kovac. Hij passeerde Philippe Coutinho, Thiago Alcantara en Jérôme Boateng. Laatstgenoemde kreeg afgelopen weekeinde een rode kaart in het duel met Eintracht Frankfurt en mist zodoende de komende topper in de Bundesliga tegen Borussia Dortmund. Javi Martínez, Leon Goretzka en Kingsley Coman waren, vergeleken met afgelopen weekeinde, nieuw in het elftal.

De eerste helft in de Allianz Arena was niet van een hoogstaand niveau en dat was vooral teleurstellend voor de thuisfans, die hoopten dat Bayern zich na de 5-1 nederlaag van afgelopen weekend wilde profileren. Het ontbrak het team van Flick echter aan creativiteit in de opbouw. De beste kansen voor der Rekordmeister vonden in de laatste elf minuten voor rust plaats: na een goede actie vond Kingsley Coman doelman José Sa op zijn weg en in de extra tijd kopte Benjamin Pavard de bal uit een corner van Joshua Kimmich op de paal.

Bayern was vijf minuten na rust wederom dichtbij een doelpunt. Lewandowski verlengde een vrije trap van Kimmich, waarna Goretzka recht in de handen van Sa kopte. Het team van Flick zette meer druk op het doel van Olympiacos en dat resulteerde na 69 minuten spelen in de 1-0: Lewandowski werkte een harde voorzet van Coman van dichtbij in de korte hoek. Niet veel later miste de Fransman een dot van een kans op de 2-0.

De Duitse topclub speelde het restant van de wedstrijd professioneel uit en vergrootte vlak voor tijd de voordelige marge. Eén minuut na zijn invalbeurt voor Serge Gnabry was Perisic het eindstation van een Beierse counter, na voorbereidend werk van Coman en Corentin Tolisso. Bayern gaat zodoende als eerste team door naar de knock-outfase van het toernooi, met twaalf punten uit de eerste vier groepsduels.