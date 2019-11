Ruud Gullit adviseert vertrek bij Ajax: ‘Die trein komt maar één keer langs’

Ruud Gullit verwacht niet dat Erik ten Hag Ajax trouw zou blijven, mocht de trainer de kans krijgen om aan de slag te gaan bij Bayern München. Ten Hag geldt naar verluidt als een serieuze kandidaat om de onlangs vertrokken Niko Kovac op de volgen bij de Duitse grootmacht, maar sloot maandag een tussentijds vertrek bij Ajax dit seizoen uit.

Ten Hag had in het verleden het tweede team van Bayern onder zijn hoede en staat er nog altijd goed op bij de Duitse recordkampioen. Gullit adviseert de oefenmeester woensdag een vertrek bij Ajax, mocht Bayern inderdaad zijn droomclub zijn. "Als Bayern München je droom is, dan moet je wel beseffen: die trein komt maar één keer langs", vertelt de oud-voetballer annex analist bij beIN Sports.

"Als die club zich meldt voor je, zeg je dan: nee, ik wil eerst mijn werk hier afmaken? Ik verwacht dat hij naar Bayern zal gaan, als hij de kans krijgt. Bovendien zei hij een week geleden nog dat Bayern zijn droomclub is. Eén plus één is twee", concludeert Gullit, die wel benadrukt dat Ten Hag bij Ajax dit seizoen zijn CV nog verder kan verfraaien. "Als hij ingaat op de aanbieding van Bayern, geeft hij een aantal zekere prijzen uit handen. Ze staan in de Nederlandse competitie al zes punten los aan kop, dus de kans is groot dat hij landskampioen zal worden. Dat staat natuurlijk mooi op je CV. En daarnaast maakt hij ook nog kans op de beker."

Behalve Ten Hag zou ook Arsène Wenger een optie zijn voor Bayern. De ervaren Fransman zit nog altijd zonder club na zijn vertrek in 2017 bij Arsenal, maar volgens Gullit staat Wenger te trappelen om weer aan de slag te gaan als coach. "Een man als Wenger is nooit klaar. Hij is nog zó gemotiveerd als we met elkaar praten. Hij houdt van zijn werk en begrijpt hoe hij een voetbalclub moet managen. Daarnaast heeft hij behoefte aan uitdagingen. Hij zit maar thuis en vraagt zich af wat hij moet doen. Hij lijkt ontstresst en ik zou hem graag weer als trainer zien. Bayern zou een goede club voor hem kunnen zijn, want hij spreekt ook nog eens perfect Duits."