Van Bommel hekelt opportunisme: ‘Nu kan ik er niks meer van’

PSV start donderdag bij het Europa League-duel met LASK Linz niet met Ibrahim Afellay. De middenvelder is in zijn herstel nog niet ver genoeg, zo laat trainer Mark van Bommel woensdag weten. "Hij is mee omdat ik denk dat hij van waarde kan zijn voor mijn elftal. Hij zal echter niet aan de wedstrijd beginnen", vertelt de oefenmeester.

Steven Bergwijn, Donyell Malen en Jorrit Hendrix zijn niet meegereisd naar Oostenrijk. De eerste twee zijn geblesseerd en Hendrix is ook niet helemaal fit. Van Bommel erkent dat PSV in een lastige fase zit. "Ook als je vier keer op rij wint, moet je je altijd afvragen of je wat anders moet blijven doen", wordt de coach geciteerd door onder meer het Eindhovens Dagblad.

"Wij moeten op dezelfde manier doorgaan, omdat die manier denk ik de beste kans biedt om te winnen. Dat is ook wat we moeten doen, wedstrijden winnen." De trainer erkent dat de vervangers van Malen en Bergwijn meer mogen leveren. "Natuurlijk, maar het gaat om het team. Als het team goed functioneert, kan het individu uitblinken." Van Bommel wil niet per se praten over een crisis.

"Je kan over een crisis praten, maar het mooie aan PSV is dat er binnen de club binnen alle geledingen het besef is dat dit een mindere periode is en dat we daar samen uit moeten komen", wordt hij geciteerd door Voetbal International. "De voetbalwereld is heel opportunistisch. Een paar weken geleden speelden we tegen Vitesse, Sporting Portugal en Ajax. Toen hoorde ik: als hij daar doorheen komt, is hij een goede trainer. En nu kan ik er niks meer van... Dat is de voetballerij."