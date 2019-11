Woedende Napoli-voorzitter kondigt stappen aan tegen muitende selectie

De spelers van Napoli keerden dinsdag na het 1-1 gelijkspel tegen Red Bull Salzburg in de poulefase van de Champions League direct terug naar huis, tot woede van voorzitter Aurelio De Laurentiis. De selectie van trainer Carlo Ancelotti moet volgens hem tot en met het competitieduel met Genoa van zaterdag in een trainingskamp verblijven. De preses van i Partenopei onderneemt gerechtelijke stappen tegen de muitende spelers van Napoli, zo brengt de club woensdagmiddag naar buiten in een officieel statement.

"De club deelt mee dat het, met betrekking tot het gedrag van de spelers van het eerste elftal gisteravond, dinsdag 5 november 2019, zal doorgaan met het beschermen van zijn economische, financiële, imago- en disciplinaire rechten in elk bevoegd onderdeel", aldus de clubleiding van Napoli. "Er wordt tevens benadrukt dat Carlo Ancelotti de volledige verantwoordelijkheid draagt wat betreft het uitschrijven van trainingskampen. Er is daarnaast voor onbepaalde tijd een radiostilte ingelast."

Naar verluidt heeft de zwaar teleurgestelde De Laurentiis woensdag na de ochtendtraining al uitgebreid gesproken met Ancelotti, die dinsdagavond weigerde om de pers te woord te staan na de thuiswedstrijd in het miljardenbal. Omdat hiermee de regels van de UEFA zijn geschonden, kan Napoli binnenkort een boete van de Europese voetbalbond verwachten. Volgens berichten in de Italiaanse media is de band tussen De Laurentiis en Ancelotti al enige tijd niet goed en het is derhalve niet onmogelijk dat laatstgenoemde tussentijds vertrekt bij de nummer zeven in de Serie A. De teleurgestelde Ancelotti keerde ook niet terug richting het trainingskamp.

De spelers van Napoli meldden zich dinsdagavond dus niet bij het trainingskamp, maar gingen in hun eigen auto’s naar huis. Aanvoerder Lorenzo Insigne, die wel voldeed aan zijn verplichtingen tegenover de pers, liet aan de zoon van De Laurentiis weten dat de wens van de voorzitter genegeerd zou worden door de spelersgroep. 'We gaan naar huis, vertel dat maar aan je vader', zou de aanvaller hebben verklaard. De clubpresident zelf was al naar huis en had een bus klaarstaan om de spelers terug naar het trainingskamp in Castel Volturno te brengen. De Laurentiis besloot dat zijn spelers vijf dagen in afzondering moesten na de 2-1 nederlaag tegen AS Roma van afgelopen weekeinde.

Binnen de selectie van Napoli is echter al langere tijd grote onvrede over het grote aantal trainingskampen. De Laurentiis zou hiermee contractuele afspraken schenden en de spelers zien daarnaast hun families minder vaak. De muiterij heeft wellicht gevolgen, want volgens verschillende sportadvocaten kan het maar zo zijn dat de spelers van Napoli vijf procent van hun salaris moeten afstaan. Naar verluidt hebben verschillende selectieleden zelf ook al juridische hulp ingeschakeld na de aankondiging van De Laurentiis om gerechtelijke actie te ondernemen.