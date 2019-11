‘Onana is verschrikkelijk goed, maar speelt hen niet zomaar uit de basis’

André Onana is al geruime tijd een belangrijke schakel bij Ajax en dinsdagavond hield hij opnieuw zijn ploeg op de been tijdens de uiteindelijk in 4-4 geëindigde wedstrijd tegen Chelsea. De naam van de doelman werd de afgelopen tijd genoemd bij onder meer Paris Saint-Germain, Manchester United en Tottenham Hotspur. De twee laatstgenoemde clubs lijken hoop te mogen koesteren dat zij Onana daadwerkelijk kunnen strikken, aangezien de keeper het wel ziet zitten om in de Premier League aan de slag te gaan.

“Het is een goede competitie en iedereen wil daar spelen, al moet je wel de kans krijgen om ook daadwerkelijk te spelen. De Premier League is niet voor iedereen weggelegd, we zullen zien. Ik zit nu bij Ajax en ik ben blij dat ik daar eerste keus ben”, vertelt hij in gesprek met de BBC. Onana verlengde eerder dit jaar zijn contract in Amsterdam tot medio 2022, maar lijkt niet van plan om die verbintenis daadwerkelijk uit te dienen.

“Het is belangrijk voor mij om verder te kijken. Ik blijf hier niet voor altijd, maar ik ben op dit moment ook gefocust, laten we dat zo houden. Ik ben blij dat ik voor Ajax kan spelen. Ik ben blij dat ik bij zo’n grote club zit, maar we zullen zien wat er aan het einde van het seizoen gebeurt”, gaat de international van Kameroen verder.

Ten Hag: 'André Onana kan uitgroeien tot de beste keeper ter wereld'

Onana maakt ook dit seizoen weer indruk met zijn optredens in het Amsterdamse doel en Ronald Waterreus is eveneens te spreken over de kwaliteiten van de sluitpost: “De eerste twee groepswedstrijden tegen Lille OSC en Valencia was hij magistraal. Een superatleet. Alles wat een topkeeper moet hebben, heeft hij. Al zijn er, logisch wel, ook zwakke momenten. Bijvoorbeeld tijdens die 6-2 vorig seizoen in De Kuip tegen Feyenoord. En ook de 3-0 nederlaag tegen PSV. Maar natuurlijk: hij is een fantastische keeper die altijd rustig blijft”, voegt de oud-doelman van onder meer PSV toe in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Waterreus is van mening dat Onana inmiddels bij de Europese ‘keeperselite’ hoort, al wil hij hem nog niet de beste keeper van het continent noemen. “Is hij beter dan Marc-André ter Stegen? Nee. Is hij beter dan Manuel Neuer? Nee. Is hij beter dan David de Gea? Nee. Is hij beter dan Jan Oblak? Nee. Is hij beter dan Thibaut Courtois? Misschien. Maar Onana is óók gewoon verschrikkelijk goed.” Waterreus vindt het daarom terecht dat zijn naam wordt genoemd bij grote clubs: “Dat verdient hij ook. Maar hij speelt de eerdergenoemde namen niet zomaar uit de basis.”

Als mogelijke nieuwe bestemming voor Onana noemt de voormalige doelman Juventus, dat volgens Waterreus nog geen absolute topkeeper onder de lat heeft staan. “Bij Ajax zit je nu ook goed. Maar ik snap dat de ambitie er is om in een grotere competitie te spelen. Dan schiet mij nu Juventus te binnen. Daar speelt Wojciech Szczesny de meeste wedstrijden met Gianluigi Buffon als tweede man. Buffon gaat een keer stoppen. Szczesny vind ik voor dát niveau niet de beste keeper.”