Lionel Messi stelt ‘held van Slavia’ teleur: ‘Hij verdween gewoon’

Slavia Praag zorgde dinsdagavond in de groepsfase van de Champions League voor een stunt door Barcelona in het Camp Nou op 0-0 te houden. De spelers van de Spaanse kampioen waren duidelijk teleurgesteld over het resultaat op eigen veld, want volgens Ondrej Kolar kon onder meer Lionel Messi het na afloop niet opbrengen om handen te schudden met de spelers van Slavia.

Kolar, die tegen Barcelona in een blakende vorm verkeerde, is overigens wél positief over collega-doelman Marc-André ter Stegen. "Hij stond op mij te wachten in de spelerstunnel", verklaart de Tsjechische sluitpost in gesprek met iDNES. "Hij vertelde me dat het lang geleden was dat hij zo’n geweldig optreden van een keeper had gezien en dat mijn voetenwerk dik in orde was."

"Ter Stegen nam de tijd voor mij na de wedstrijd, wat ik echt als de ultieme beloning zie", gaat de opgetogen Kolar verder. "Om zoveel waardering te krijgen van zo’n geweldige doelman, dat gaf me echt kippenvel. Het was een fantastische ervaring." Over de ploeggenoten van Ter Stegen is Kolar een stuk minder goed te spreken. "Messi en de anderen verdwenen gewoon, sommigen van hen waren niet eens bereid om ons de hand te schudden. Dat was echt jammer."

"We hadden er echt naar uitgekeken om deze topspelers te ontmoeten, om na afloop shirtjes te ruilen. Maar helaas gedroegen ze zich niet erg goed", aldus Kolar, die weet dat niet veel keepers in het Camp Nou de 'nul' weten te houden. "We weten allemaal dat Barcelona een doelpuntenmachine is. We hebben een paar hectische momenten voor ons doel overleefd, al is het ook jammer dat we zelf niet wisten te scoren. Ik had namelijk echt het gevoel dat we hadden kunnen winnen." Slavia, met twee punten hekkensluiter in Groep F, speelde eerder met 1-1 gelijk tegen Internazionale.