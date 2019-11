Guardiola krabbelt terug na sneer Klopp: ‘Als hij dat zegt, dan is het ook zo’

Josep Guardiola verklaarde afgelopen weekeinde dat Liverpool-aanvaller Sadio Mané regelmatig schwalbes zou maken, wat manager Jürgen Klopp in het verkeerde keelgat schoot. Volgens de Duitser is Guardiola geobsedeerd door Liverpool. De manager van Manchester City komt enkele dagen later terug op zijn veelbesproken uitspraak over Mané.

"Het was helemaal niet mijn intentie om Mané als een dergelijke speler neer te zetten, want ik bewonder hem juist heel erg", benadrukt Guardiola op het persmoment voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd van zijn ploeg tegen Atalanta van woensdagavond. "Jürgen kent Sadio veel beter dan ik en daar heb ik dan ook ongelooflijk veel respect voor. Als Jürgen zegt dat Mané niet zo'n speler is, dan is het ook zo."

Klopp reageerde al snel op de sneer van Guardiola. "Ik weet niet of Pep het over het elftal had of alleen over Mané. In beide gevallen is het in ieder geval niet erg fraai. Ik wil verder geen olie op het vuur gooien, zulke dingen hebben simpelweg mijn interesse niet." Klopp sloot desondanks wel af met een vileine hint naar de in zijn ogen soms sluwe speelwijze van Manchester City. "Ik ga het hier niet over tactische overtredingen hebben. Daar geef ik misschien al teveel mee weg, maar het is wel het enige dat ik erover kwijt wil."

Guardiola ziet Liverpool weer laat winnen: 'Dat is ook een talent'

Guardiola wilde naar eigen zeggen alleen maar complimenten uitdelen aan Liverpool, dat vaak in de slotfase van wedstrijden nog weet te scoren. Dat gebeurde zaterdag nog tegen Aston Villa, toen Mané ver in blessuretijd de 1-2 aantekende. Ook tegen Leicester City (2-1) werd kort voor tijd nog gescoord, toen Mané in het strafschopgebied werd onderuitgehaald en Liverpool een strafschop kreeg. "Dat is al heel erg vaak gebeurd, op eigen veld en in uitwedstrijden, omdat ze maar blijven gaan. Daarom is het ook mooi om het tegen hen op te nemen en de strijd met ze aan te gaan." Koploper Liverpool, met zes punten voorsprong op Manchester City, staat zondag tegenover de formatie van Guardiola.

De keuzeheer van the Citizens hoort vaak van zijn zoon en dochter dat Liverpool over geluk niet mag klagen. Guardiola komt dan altijd al snel met een weerwoord. "Ik vertel ze dan dat het geen kwestie van geluk is. Wat Liverpool dit seizoen presteert en vorig seizoen ook al zo vaak heeft gedaan, is omdat ze ongelooflijk veel talent hebben en altijd tot het einde blijven vechten. Als het één of twee keer gebeurt is het geluk, maar niet als het misschien wel tien of dertien keer voorkomt."