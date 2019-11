‘Van Basten-fan’ moest AC Milan verlaten: ‘Weet niet wat er is gebeurd’

Patrick Cutrone maakte in de afgelopen transferperiode voor circa 22 miljoen euro de overstap van AC Milan naar Wolverhampton Wanderers. De 21-jarige aanvaller was eigenlijk helemaal niet bezig met een vertrek uit het San Siro, maar volgens Cutrone werd hij door de beleidsbepalers van i Rossoneri gedwongen om de stap naar de Premier League te maken.

"Ik weet niet precies wat er is gebeurd", laat Cutrone optekenen door de Daily Mail. "Maar op een gegeven moment werd ik in een positie gebracht waar ik al snel over zei: 'Oké, ik moet nu vertrekken'. Ik weet niet hoe ik het allemaal moet uitleggen, maar na gesprekken met de leiding van AC Milan had ik mijn keuze snel gemaakt."

Cutrone heeft nooit getwijfeld over de miljoenentransfer richting the Wolves. "Ik heb gelijk voor deze club gekozen. In het leven moet je soms keuzes maken en ik was in een dergelijke situatie beland. Het was enerzijds ook teleurstellend, omdat ik een geweldige band had met mijn ploeggenoten en de supporters van AC Milan hielden echt van me." Cutrone doorliep de jeugdopleiding van de Milanezen en maakte twee seizoenen deel uit van de A-selectie.

De naar Engeland verhuisde aanvaller is al zijn hele leven groot fan van AC Milan, dat door de jaren heen geweldige spitsen heeft gehad. "Ik had posters van 'Pippo' Inzaghi en Marco Boriello aan mijn muur hangen en keek naar YouTube-video's van George Weah en Marco van Basten. Ik herinner me de Champions League-finale van 2007 tegen Liverpool (2-1 zege AC Milan, red.), maar de finale in 2005 (nederlaag tegen Liverpool na strafschoppen, red.) een stuk minder. Ik zal godzijdank altijd een Milanista zijn."