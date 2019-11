Berghuis tempert Advocaat-euforie: ‘Wil niet zeggen dat Stam niet scherp was’

Er is een en ander veranderd bij Feyenoord sinds de komst van Dick Advocaat als trainer. Zo heeft Steven Berghuis de aanvoerdersband overgenomen van Eric Botteghin. De vleugelaanvaller vindt het een eer dat Advocaat in hem een leider ziet, maar Berghuis wil zijn positie binnen de Feyenoord-selectie ook weer niet overschatten. Daarnaast bespreekt de Feyenoorder zijn rol bij het Nederlands elftal, waarvan vrijdag de definitieve selectie wereldkundig wordt gemaakt.

"Hij (Advocaat, red.) ziet in mij een belangrijke schakel voor de ploeg. Maar verder verandert er niet zo heel veel", benadrukt Berghuis tegenover Voetbal International. "Ik heb altijd geprobeerd de ploeg waar ik kan op sleeptouw te nemen, daarvoor heb ik niet per se een band om mijn arm nodig." De flankspeler vindt het groepsproces belangrijk, zoals zondag bleek tegen VVV-Venlo (0-3) toen hij na zijn doelpunten de wisselspelers betrok bij het juichen. "Ik hoop dat we als groep weer iets kunnen creëren, dat we voor elkaar door het vuur gaan."

Berghuis ziet nu al een verschil tussen de werkwijze van Advocaat en die van zijn voorganger Jaap Stam, die na de 4-0 nederlaag tegen Ajax opstapte. "De trainer heeft duidelijk gemaakt wat hij wil zien. Het is leveren, of je gaat eraf. Op zijn manier probeert hij met opmerkingen spelers te prikkelen. Je kunt nu zeggen dat het heeft gewerkt, maar het is nog vroeg. Ik wil niet zeggen dat Jaap Stam niet scherp was. Verschil is dat we na die 0-1 (tegen VVV, red.) wat vrijer gingen spelen, we kwamen lekker in de wedstrijd."

De definitieve selectie van Oranje voor de EK-kwaliticatieduels met Noord-Ierland (16 november) en Estland (19 november) komt vrijdag naar buiten. Bondscoach Ronald Koeman heeft al aangegeven dat Berghuis concurrentie heeft van Calvin Stengs en Mohamed Ihattaren, die definitief voor Nederland heeft gekozen. Koeman wil in dat kader dat Berghuis zich meer laat gelden bij Feyenoord. "Ik snap Koeman heel goed. Met zeven goals is mijn rendement dit seizoen nog steeds niet verkeerd, maar zelf ben ik niet tevreden met wat ik tot nu toe heb laten zien. Bij Oranje is de concurrentie groot, nu zich steeds meer spelers aandienen, ook linkspoten. Voor mij geen probleem, dat hoort ook zo bij een nationaal elftal."