‘Dat Ajax en PSV zich hier sans gêne voor lenen, is onbegrijpelijk’

Liverpool maakt in december tijdens het WK voor clubteams geen gebruik van het luxueuze Marza Malaz Kempinski-hotel in Qatar, omdat het personeel volgens the Reds zwaar wordt onderbetaald en tevens overbelast. De Champions League-winnaar kiest derhalve uit principe voor een ander onderkomen. Algemeen Dagblad-verslaggever Sjoerd Mossou zou willen dat Ajax en PSV, die in januari een trainingskamp beleggen in Qatar, dezelfde principes hanteren.

Mossou had liever gezien dat Liverpool het mini-toernooi helemaal had overgeslagen, maar ook hij weet dat de belangen daarvoor te groot zijn. "Het was pas echt een statement geweest als the Reds niet naar dat kotslandje waren gegaan, bij voorkeur met een dikke middelvinger erbij. Toch is zo'n principeweigering altijd nog beter dan niks doen. PSV en Ajax worden vooralsnog totaal niet gehinderd door statements of principekwesties. In de winterstop gaan ze zogezegd 'stadions testen' die in 2022 gebruikt worden tijdens het WK in Qatar."

Over de mensenrechten in Qatar wordt al heel lang gediscussieerd. Bij de bouw van de WK-stadions zijn bijvoorbeeld al honderden bouwvakkers overleden. Toon Gerbrands, algemeen directeur van PSV, vindt echter dat het vooral een politieke aangelegenheid is, en niet een sportieve. "Ofwel: zolang de regering geen boycot afkondigt, is het verantwoord om te gaan. Quote van Gerbrands: 'Anders kunnen we nergens meer naartoe'. Die redenering wordt vaker gebruikt. Hij lijkt op het eerste oog te kloppen: er zijn heel veel foute regimes, dus waar moet je de grens trekken? Mogen we nog wel op vakantie naar China? Mag iemand als Ruud Gullit de analist uithangen in Doha?"

Mossou hoopt vooral dat het gezonde verstand zegeviert bij de beleidsbepalers van Ajax en PSV en dat mensenlevens belangrijker worden gevonden dan financieel gewin. "Simpel: is het je als gezonde Nederlandse voetbalclub een handvol tonnetjes waard om stadions te 'testen' waar het bloed nog aan kleeft? Móeten we in Qatar spelen, of is Marbella misschien logischer voor een paar niksige oefenpotjes? Lever je je geheel vrijwillig over aan de propaganda van een fout land, of koester je liever je eigen clubwaarden? De antwoorden zijn vrij simpel natuurlijk. Dat Ajax en PSV zich hier sans gêne voor lenen, is onbegrijpelijk."