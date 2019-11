‘Laat hem met PSV bezig zijn, hoor je dan van mensen op sociale media’

Algemeen directeur Toon Gerbrands verlengde onlangs zijn contract bij PSV tot medio 2025. Sindsdien wisten de Eindhovenaren geen wedstrijd meer te winnen. Gerbrands presenteerde dinsdag zijn nieuwe boek, tot verbazing van veel PSV-volgers. De ervaren bestuurder vindt het echter geen enkel probleem om met positief nieuws te komen in een tijd van sportieve crisis.

"Laat hem met onze club bezig zijn, hoor je dan van een aantal mensen op sociale media", verklaart Gerbrands woensdag in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "De werkelijkheid is dat het boek al voor de zomer af was. De datum voor de presentatie stond al lang vast. Er was geen enkele reden om dit af te blazen, omdat je directeur bent in goede en slechte tijden."

Gerbrands tekende een nieuwe verbintenis toen PSV veertien duels op rij ongeslagen was. Daarna is het elftal van trainer Mark van Bommel aan een vrije val begonnen. De algemeen directeur weet uit ervaring hoe veranderlijk de voetbalwereld kan zijn. "Ik ben in de perceptie van een groot deel van de buitenwereld een goede directeur als een aantal spelers van 17 tot en met 22 jaar ervoor zorgt dat wij wedstrijden winnen. Dat is nu eenmaal de wereld waarin wij leven en daar moet je verder ook niet moeilijk over doen."

In het boek 'De prijs van succes' heeft Gerbrands het onder meer over offers die moeten worden gebracht in de topsport. Hij weet dat spelers en trainers soms tegen grenzen aanlopen en praat derhalve regelmatig met Van Bommel over de actuele stand van zaken. "Ik heb als coach ook meegemaakt dat alles tegenzat en dat veel mensen vonden dat ik weg moest. De druk wordt dan opgevoerd, maar je moet daar als coach zelf doorheen. Sociale media zijn niet altijd een leidraad. Mensen die echt kunnen oordelen, zitten in de binnenwereld. Daar heb je zicht op de coach en de energie die er over en weer is. Wat je gelukkig bij ons ziet, is dat er geen excuses worden gezocht."

Volgens Gerbrands gaat Van Bommel, bezig aan zijn tweede seizoen als coach van PSV, doorgaans erg goed om met de druk van de buitenwereld. "Ik moet zeggen dat Mark van Bommel zich elke keer naar de groep toe heel snel herpakt. Je hebt als trainer ook niet veel tijd, omdat je razendsnel weer perspectief moet creëren, nadat je hebt erkend wat er is gebeurd." PSV is momenteel in voorbereiding op de Europa League-wedstrijd tegen LASK Linz van donderdagavond.