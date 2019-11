Lovende geluiden vanuit Engeland: ‘Ajax is wat Chelsea zou willen zijn’

Ajax gaf dinsdagavond in de uitwedstrijd tegen Chelsea in de Champions League een 1-4 voorsprong uit handen. Mede door twee rode kaarten voor Joël Veltman en Daley Blind kwamen the Blues terug tot 4-4. In de Engelse media wordt er tevens gesproken over het krankzinnige wedstrijdverloop, maar klinken voornamelijk lovende woorden voor de comeback van Chelsea.

“De Nederlandse kampioen was zo handig en klinisch in de eerste helft, maar stortte plotseling in met twee man minder. Waarschijnlijk spookte de ineenstorting in de halve finale van de Champions League van vorig seizoen tegen Tottenham Hotspur nog door het hoofd”, schrijft de Daily Mail. Er wordt gesproken over een incredible comeback van Chelsea. “Er kwam uiteindelijk geen winnaar en in alle eerlijkheid verdiende niemand het om te verliezen. Ajax verdiende iets uit deze wedstrijd vanwege hun creatieve flair en hun vastberadenheid om niks weg te geven met negen man, ondanks dat het ze in die fase niet tegenzat.”

“Veel succes om je conclusies te trekken uit zo’n wilde Champions League-avond. Met 55 minuten op de klok leek Chelsea zich moeten opmaken voor een vernedering, nadat een briljante Hakim Ziyech ze had verscheurd”, constateert the Guardian. “Op de een of andere manier vond Stamford Bridge zijn stem terug. Er was geen gefluit, geen teken van opstand. In plaats daarvan waren de fans uitdagend. Ze bleven hun team naar voren schreeuwen en uiteindelijk zorgde een doelpunt van César Azpilicueta voor een wilde dimensie.”

“De woede van Ajax richtte zich op scheidsrechter Gianluca Rocchi, maar ze kunnen de schuld beter bij zichzelf zoeken. De koploper van de Eredivisie was buitengewoon goed tijdens het eerste uur. De stabiele defensie bracht Chelsea in Amsterdam nog de overwinning, maar die was nu ver te zoeken”, vervolgt de krant. De Daily Telegraph heeft lovende woorden over voor het spel van Ajax. “Ajax is wat Chelsea zou willen zijn: een vloeiend team met zelfvertrouwen, dat zich vastbijt in een tegenstander en onder de druk uit voetbalt.”

“Ze hebben twee Marokkanen, twee Argentijnen, een Braziliaan, een Kameroener en een Serviër in hun basiself, aangevuld met Nederlanders, maar ze zijn zonder twijfel opgeleid met dezelfde speelstijl. Ajax heeft zijn beste twee spelers in de zomer verloren, maar toch is het lef van het team van vorig seizoen niet verdwenen”, zo luidt de conclusie. Er wordt tevens ingegaan op de vrije trap van Hakim Ziyech, die via Chelsea-doelman Kepa Arrizabalaga de 1-3 opleverde. “Ziyech kon dit nooit zo bedoeld hebben, maar met zijn linkervoet kan hij onmogelijke dingen mogelijk maken.”

“Alleen een fool schrijft het Chelsea van Frank Lampard nu nog af, omdat ze simpelweg niet opgeven. Het belangrijkste is nog dat het weer leuk is om naar ze te kijken”, voegt de Daily Mirror toe. “Het was briljant en dramatisch tegelijk, maar het heeft geen zin om dit jonge team te vergelijken met het legendarische team dat tijdens de carrière van Lampard de Champions League wist te winnen. Ze hebben een overeenkomst: ze geven nooit. Andere teams hadden opgegeven tegen dit Ajax, dat revanche leek te willen voor de nederlaag in Amsterdam.”

“Het jonge team van Erik ten Hag heeft vorig seizoen al indruk gemaakt in de Champions League, voordat er verloren werd van Tottenham Hotspur. Die campagne leverde een duidelijk signaal op: dat de great old club weer terug was tussen de elite. Ondanks dat ze Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt zijn kwijtgeraakt, hebben ze weer op indrukwekkende wijze vooruitgang geboekt”, zo is de BBC lovend. “Ajax was vastberaden om de nederlaag in Amsterdam goed te maken en speelde indrukwekkend met hun snelheid en beweging.”

“Ja, het ging in een periode van twintig minuten mis. Maar de slotfase laat zien dat dit team gebouwd is op de geweldige tradities van de club. Met negen man gingen ze zelfs nog op zoek naar de overwinning en ze kregen de winnende treffer nog bijna via Edson Álvarez. Ajax mag de voorsprong verloren zijn en zich enigszins benadeeld voelen, maar ze hebben de waardering verdiend van de liefhebbers voor het vermaak”, stelt men.

‘De comeback-kids van Chelsea vervolmaken een onverwachts sprookje’, kopt The Times. “Lampard maakt Chelsea weer leuk en populair, voor het eerst in lange tijd. Het was al de vijfde keer dat ze minimaal vier keer scoorden en ze schoten maar liefst 22 keer richting het doel van Ajax. Ze maakten bovendien minder overtredingen dan Ajax. Chelsea bleef aanvallen, vermaken en geeft de jeugd de kans”, schrijft de krant. Er klinken lovende geluiden over Jorginho, die vanaf de strafschopstip tweemaal trefzeker was. “Sommige mensen zagen hem als zondebok in het onpopulaire Sarri-bal, maar hij is nu echt een krachtige verschijning op het middenveld. De strafschop is zijn handelsmerk: hij maakt contact met de keeper en plaatst de bal aan de andere kant.”