Ten Hag: ‘Het gooit de wedstrijd om? Het gooit de hele poule om!’

Erik ten Hag is gefrustreerd na het 4-4 gelijkspel van Ajax tegen Chelsea in de groepsfase van de Champions League, zo laat hij blijken in onderstaande video van Ajax TV. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de Amsterdammers, die na rust uitliepen naar een 1-4 voorsprong. Twee rode kaarten van Daley Blind en Joël Veltman gooien roet in het eten voor Ajax, dat uiteindelijk een punt mee naar huis neemt vanuit Londen. “Als je zo speelt en dit wordt van je afgepakt, dan sta je hier een heel vervelend gevoel. Een gevoel van onrecht”, aldus de trainer, die zeer tevreden is over de manier waarop Ajax als team heeft gespeeld.