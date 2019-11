Mazraoui noemt besluit Rocchi ‘schandalig’: ‘Dit is nieuw voor mij’

Noussair Mazraoui baalt stevig van het 4-4 gelijkspel in Londen tegen Chelsea. De Ajax-back noemt in onderstaande video van Ajax TV het besluit van scheidsrechter Gianluca Rocchi om Daley Blind en Joël Veltman met rood van het veld te sturen ‘schandalig’. Mazraoui is achteraf blij met het gelijkspel, maar hij had liever drie punten mee naar huis genomen vanaf Stamford Bridge.