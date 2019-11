Sontje Hansen schiet Oranje Onder-17 met hattrick naar kwartfinale

Oranje Onder-17 heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het WK in Brazilië. Nadat de groepsfase ternauwernood werd overleefd, rekende het team van bondscoach Peter van der Veen in de nacht van dinsdag op woensdag af met vijfvoudig wereldkampioen Nigeria. Door drie doelpunten van Ajax-aanvaller Sontje Hansen won Oranje in het Estadio Olimpico Pedro Ludovico met 1-3.

Oranje kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Vanuit de omschakeling wist Jayden Braaf in de vierde minuut ploeggenoot Sontje Hansen te bereiken, die zich knap vrijspeelde en raak schoot in de korte hoek. Lang kon Nederland niet genieten van de voorsprong, want niet lang na de 0-1 tekende Olakunle Olusegun voor de gelijkmaker. Het ging tot meerdere keren toe fout in de opbouw, waarna de Nigeriaanse spits optimaal profiteerde en met een hard schot in de verre hoek doelman Calvin Raatsie het nakijken gaf.

Nigeria was vervolgens dicht bij de voorsprong, maar Peter Olawale raakte vanuit een lastige hoek de paal. Daarna was het Hansen die voor de 1-2 zorgde na slecht verdedigend werk van het Nigeriaanse talent Oluwatimilehin Adeniyi. De Ajacied kreeg de bal voor zijn voeten in het strafschopgebied en haalde verwoestend uit: 1-2. Er waren toen pas veertien minuten gespeeld. Na rust hield Oranje de voorsprong vast, ondanks meerdere kansen van Nigeria. Raatsie hield zijn ploeg diverse keren op de been.

Ook de ploeg van Van der Veen kreeg goede mogelijkheden. Doordat Oranje de kansen niet goed uitspeelde bleef het lang spannend. Tien minuten voor tijd werd vanuit een strafschop aan alle onzekerheid een einde gemaakt. Mohamed Taabouni schoot vanaf de rand van het strafschopgebied op doel en zag de bal van richting veranderd worden door de arm van een Nigeriaanse verdediger. De bal ging op de stip en Hansen bepaalde met zijn derde van de avond de eindstand. In de kwartfinale neemt Oranje Onder-17 het zondag om 20.30 uur Nederlandse tijd op tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Paraguay.