Johan Derksen looft Erik ten Hag ondanks ‘ontevreden kop’ bij Ajax

Johan Derksen begrijpt waarom Erik ten Hag ervoor koos om Hakim Ziyech te wisselen in de slotfase van de wedstrijd tussen Chelsea en Ajax (4-4). De smaakmaker van Ajax was betrokken bij drie doelpunten, maar maakte plaats voor Edson Álvarez toen de bezoekers met tien man kwamen te staan. Ziyech was niet blij met zijn wissel, zo merkte Derksen op, maar de analist deelt complimenten uit aan Ten Hag voor de wissel.

Derksen is er normaliter 'altijd op tegen' om Ziyech te wisselen, geeft hij aan. "Je beste speler moet je sparen en die jongen wil het ook niet, want zijn trots zit hem dan in de weg. Maar op dit moment had hij (Ten Hag, red.) geen andere keus. Hij had met Tadic een aanspeelpunt nodig, hij moest met Promes een diepgaande man hebben, en wie is de man die het slechtste meeverdedigt? Dat is Ziyech."

"Ik zag de kop van Ziyech weer en hij was weer ontevreden. Dat begrijp ik wel, maar ik vond het nu wel goed gecoacht in het belang van Ajax", vervolgt Derksen. Ten Hag hanteerde achttien minuten voor tijd een dubbele wissel: zowel Álvarez als Perr Schuurs kwam binnen de lijnen. "Schuurs is een stuk minder, maar heeft verdedigende kwaliteiten. Je kiest toch voor een jongen die een bal kan wegkoppen en een tackle kan maken", aldus Derksen.

Over collega-verdediger Noussair Mazraoui is Derksen goed te spreken. "Die verdedigde heel goed. Hij had een heel goede dag. Toen hij werd opgesteld, vroeg ik me af waarom Sergiño Dest werd vervangen. Die deed het ook wel aardig. Maar die jongen heeft vandaag uitstekend gespeeld." Mazraoui ontving een acht in het spelersrapport van Voetbalzone en was daarmee samen met Ziyech en André Onana de beste man aan de zijde van Ajax.