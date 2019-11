Memphis Depay blijft scoren en Olympique Lyon blijft winnen

Olympique Lyon lijkt de sportieve dip achter zich te hebben gelaten. Het team van trainer Rudi Garcia boekte dinsdagavond de derde overwinning op rij in alle competities: een 3-1 zege op Benfica in de groepsfase van de Champions League. Memphis Depay scoorde voor het vierde opeenvolgende groepsduel. Door de zege komen les Gones op zeven punten in Groep G en is overwintering in de Champions League een realistische doelstelling.

De supporters van Olympique Lyon hadden na het klinken van het rustsignaal alle reden om tevreden te zijn. Het team van Garcia domineerde in de eerste 45 minuten en kwam al vroeg op voorsprong. In de vierde minuut belandde een heerlijke voorzet van Léo Dubois vanaf rechts tussen Odisseas Vlachodimos en de Portugese defensie, waarna Joachim Andersen met een ferme kopbal voor de openingstreffer zorgde: 1-0.

Depay zorgde na iets meer dan een half uur spelen voor de verdiende 2-0: na uitstekend voorbereidend werk van Houssam Aouar tekende de Nederlander voor de tweede treffer van de avond. Benfica, dat Ferro met een vervelende blessure al na een kwartier kwijtraakte, hoopte dat Gedson Fernandes het team op sleeptouw kon nemen, maar zijn pogingen werden tijdig geblokt of het ontbrak aan precisie.

Benfica kwam halverwege de tweede helft terug in de wedstrijd. Invaller Haris Seferovic was Jason Denayer te slim af en werkte de bal in het doel: 2-1. De grensrechter vlagde voor buitenspel, maar de VAR keurde de aansluitingstreffer goed. Vlak voor tijd bepaalde een andere invaller, Bertrand Traoré, op heerlijke wijze de eindstand: 3-1.