Wijnaldum goud waard voor Liverpool; tienersensatie weet weer te scoren

Liverpool heeft een belangrijke overwinning geboekt in Groep E van de Champions League. KRC Genk werd op Anfield mede dankzij een treffer van Georginio Wijnaldum met 2-1 opzij gezet, waardoor the Reds de koppositie in de poule grijpen. Napoli en FC Salzburg speelden met 1-1 gelijk en tienersensatie Erling Braut Haaland was in het zuiden van Italië andermaal trefzeker.

Liverpool - KRC Genk 2-1

Met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum aan de aftrap ging Liverpool sterk van start. Nadat een kopbal van Van Dijk nog geen doel had getroffen, zette diens Oranje-collega na veertien minuten spelen de openingstreffer op het scorebord. Wijnaldum kreeg de bal enigszins gelukkig voor de voeten, nadat een voorzet van James Milner bleef hangen tussen de verdedigers van Genk, en tikte het leer voorbij doelman Gaëtan Coucke. Liverpool zakte wat terug en moest vlak voor rust de gelijkmaker incasseren. Een hoekschop van Bryan Heynen werd bij de eerste paal tegen de touwen gekopt door Mbwana Samatta.

Kort na rust kwam Liverpool weer op voorsprong. Mohamed Salah kreeg de bal bij Alex Oxlade-Chamberlain, die vanuit de draai raak schoot. Nadat Salah nog een mogelijkheid had laten, zakte Liverpool terug. Via Heynen kreeg Genk nog een uitermate goede mogelijkheid om tot de gelijkmaker te komen, maar Liverpool-doelman Alisson Becker voorkwam dat. The Reds slepeten uiteindelijk de minimale marge over de streep, waardoor het puntentotaal in Groep E naar negen werd getild. Liverpool gaat momenteel aan de leiding in de poule en heeft de beste papieren om te overwinteren in de Champions League.

Napoli - FC Salzburg 1-1

In een bijzonder open eerste helft hielden de teams van Carlo Ancelotti en Jesse March elkaar in evenwicht. In de openingfase misten beide ploegen grote kansen op eeen openingsgoal en was het uiteindelijk een strafschop die de 0-1 inleidde. Een tackle van Kalidou Koulibaly was niet op de bal maar op maar op Hee-Chang Hwang, waar Erling Braut Haaland de toegekende elfmetertrap verzilverde. Het spel ging op en neer, met onder meer een kopbal van José Maria Callejón op de lat, en op slag van rust nivelleerde Napoli alsnog de tussenstand. Hirving Lozano ontsnapte aan de buitenspelval en tekende met een laag schot voor de 1-1.

Na de onderbrekingen deden Napoli en FC Salzburg evenmin voor elkaar onder, al was het de thuisploeg waar de meeste dreiging van uitging. Na nog geen uur spelen ging een ferm schot van Lozano maar net over het doel van de Oostenrijkers. Een kwartier voor tijd kwam Carlos Coronel heel goed weg toen een voorzet tegen de lat ging en het leer vervolgens via de rug van de doelman niet over de doellijn maar over de achterlijn ging. Lorenzo Insigne en Fernando Llorente waren nog dicht bij de 2-1, maar een remise was het hoogst haalbare.