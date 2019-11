Ajax houdt punt over aan krankzinnige avond op Stamford Bridge

Ajax heeft een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Chelsea in de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers pakten op Stamford Bridge een 1-4 voorsprong, maar kwamen door rode kaarten voor Joël Veltman en Daley Blind met negen man te staan en zagen de ruime marge verdampen. Met negen man wist Ajax in het laatste kwartier ternauwernood nog stand te houden, waardoor de wedstrijd uiteindelijk in een 4-4 gelijkspel eindigde.

Erik ten Hag koos op Stamford Bridge voor twee wijzigingen: Sergiño Dest en Edson Álvarez begonnen op de reservebank, ten koste van Noussair Mazraoui en David Neres. De oefenmeester zag zijn ploeg meer dan uitstekend van start gaan, want al na twee minuten spelen stond de openingstreffer op het scorebord. Een vrije trap van Quincy Promes werd door Tammy Abraham achter zijn eigen doelman Kepa Arrizabalaga gewerkt. Dat Chelsea twee minuten later alweer op gelijke hoogte kwam, had Ajax aan zichzelf te danken.

Christian Pulisic ging binnen het strafschopgebied naar de grond, na een sliding van Veltman. Scheidsrechter Gianluca Rocchi legde de bal op de stip, waarna Jorginho de strafschop langs Ajax-doelman André Onana schoot. Chelsea leek vervolgens snel ook op voorsprong te komen, toen Abraham ontsnapte aan de Amsterdamse defensie en raak schoot. Zijn treffer werd echter geannuleerd wegens buitenspel. Nadat Dusan Tadic in kansrijke positie nog over had geschoten, kwam Ajax na twintig minuten spelen op voorsprong.

Een fantastische pass van Hakim Ziyech bereikte Promes, die met het hoofd voor de 1-2 zorgde. Ziyech zorgde daarna na 35 minuten spelen met een weergaloze vrije trap voor de derde Ajax-treffer van de avond. Zijn vrije trap vanuit de hoek van het veld viel bij de tweede paal binnen, al verdween de bal via Kepa uiteindelijk in het doel. Om die reden werd de treffer aangemerkt als een eigen doelpunt van de doelman van Chelsea. Voor rust had Lisandro Martínez ook nog een mogelijkheid om de 1-4, maar Ajax zocht de kleedkamer uiteindelijk op met een marge van twee.

Direct na rust werden de intenties van Chelsea duidelijk, toen een opgestoomde Kurt Zouma een goede kans onbenut liet. The Blues zochten in de eerste fase van de tweede helft de aanval, wat resulteerde in een grote kans voor Abraham. Een redding van Onana voorkwam de 2-3 en kort daarna breidde Ajax de marge uit. Een pass van Ziyech bereikte Van de Beek, die de bal uitstekend controleerde en raak schoot: 1-4. Ajax leek de wedstrijd daarmee in het slot te gooien, maar niets was minder waar. César Azpilicueta verkleinde de achterstand van Chelsea met een intikker bij de tweede paal naar twee.

De moeilijkheden werden nog groter toen Ajax in een keer met negen man kwam te staan. Daley Blind ontving zijn tweede gele kaart voor een overtreding op Abraham, waarna Veltman direct hands maakte in het strafschopgebied. Ook hij kreeg zijn tweede gele kaart, waardoor de Amsterdammers met negen man kwamen te staan én opnieuw een strafschop tegen kregen. Jorginho maakte andermaal geen fout en zorgde zo voor de 3-4. Ten Hag greep in door Álvarez en Perr Schuurs binnen de lijnen te brengen, maar die defensie wijziging bracht geen soelaas. Met nog een kwartier op de klok ging een kopbal van Zouma in eerste instantie nog op de lat, maar de rebound werd overtuigend tegen de touwen geschoten door de ingevallen Reece James.

Chelsea leek de comeback compleet te maken met de 5-4. Azpilicueta schoot raak, maar na inmenging van de VAR ging er een streep door deze treffer wegens een handsbal. The Blues bleven naarstig op zoek naar de winnende treffer en kregen kansen via Willian en Abraham. Ajax liet zich echter niet onberoerd en zag Kepa een treffer van Álvarez voorkomen. Michy Batshuayi, in de eerste ontmoeting in Amsterdam de enige doelpuntenmaker, werd in het veld gebracht en kreeg een levensgrote kans op de vijfde Chelsea-treffer, maar zag Onana op katachtige wijze redden. Zodoende eindigde het spectaculaire duel op Stamford Bridge met een 4-4 eindstand.