Arsenal grijpt in na woede-uitbarsting van Granit Xhaka richting eigen fans

Granit Xhaka is niet langer de aanvoerder van Arsenal, zo heeft manager Unai Emery aan verschillende Engelse media laten weten. Het besluit is het gevolg van de ongekende woede-uitbarsting van de Zwitserse middenvelder richting de eigen fans na zijn wissel in de wedstrijd tegen Crystal Palace (2-2). Pierre-Emerick Aubameyang is de nieuwe aanvoerder van the Gunners.

Emery haalde de middenvelder tijdens de wedstrijd tegen Crystal Palace na een uur spelen naar de kant voor Bukayo Saka. Xhaka gooide eerst zijn aanvoerdersband op de grond. De wissel kon op steun van een deel van de Arsenal-aanhang rekenen, waardoor Xhaka onder boegeroep het veld verliet. Doordat de Zwitsers international niet al te snel van het veld stapte, zwollen de kritische geluiden aan. Xhaka reageerde daarop door zijn armen in de lucht te steken en zijn hand achter zijn oor te leggen. Daarnaast zei de middenvelder fuck off richting de eigen aanhang.

Het voorval leidde tot het nodige commentaar op Xhaka, die enkele dagen later via een statement op Instagram zijn excuses aanbood. “Wat zich heeft afgespeeld bij mijn wissel heeft me diep geraakt. Ik hou van deze club en geef altijd honderd procent, zowel op als buiten het veld”, zei de middenvelder. “Herhaaldelijke beledigende opmerkingen tijdens wedstrijden en op social media de afgelopen weken en maanden hebben me veel pijn gedaan. Mensen zeiden dingen als: 'We gaan je benen breken', 'we gaan je vrouw vermoorden' en 'hopelijk krijgt je dochter kanker.' Dat heeft me geraakt en zondag bereikte ik mijn kookpunt toen ik afwijzing voelde in het stadion.”

Ondanks zijn excuses, heeft Emery nu toch besloten om Xhaka de aanvoerdersband af te nemen. De Zwitserse middenvelder behoorde niet tot de selectie voor de thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers (1-1) en zal woensdag ook niet van de partij zijn als Arsenal het in de Europa League opneemt tegen Vitória Guimarães. Xhaka heeft dinsdagochtend te horen gekregen dat hij niet langer de aanvoerder van Arsenal is en heeft dat volgens Sky Sports ‘geaccepteerd’.