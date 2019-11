RB Leipzig zet grote stap richting overwintering in Champions League

RB Leipzig heeft dinsdagavond een belangrijke stap richting overwintering in de Champions League gezet. Het team van Julian Nagelsmann zegevierde met 0-2 over Zenit Sint-Petersburg en gaat nu met negen punten uit de eerste vier groepsduels steviger aan kop in Groep G. De voorsprong op Zenit en Olympique Lyon bedraagt vijf punten, al komen de Fransen later nog in actie tegen Benfica. De Portugese club staat op drie punten.

De eerste helft in Sint-Petersburg leek doelpuntloos te eindigen, maar na vier minuten extra tijd kwam het scorebord alsnog in beweging. Een vrije trap van Marcel Sabitzer eindigde in de Russische muur, waarna het leer voor de voeten van Diego Demme terechtkwam en zijn zondaggschot linksonder achter de verbouwereerde Mikhail Kerzhakov. De voorsprong was verdiend, al ontbrak het bij het team van Nagelsmann in de eerste helft aan creativiteit.

RB Leipzig startte goed en dacht na veertien minuten al aan de leiding te gaan. De treffer van Marcel Halstenberger werd echter op advies van de VAR afgekeurd, in verband met hands van Christopher Nkunku in de opbouw. Zenit slaagde erin om de bezoekers daarna tegengas te bieden, maar in offensief opzicht kwam men niet verder dan enkele counters. De late tegentreffer van Demme was een hard gelag voor het team van Sergei Semak.

In de tweede helft had Leipzig meer balbezit, maar Zenit was zo nu en dan toch gevaarlijk. Peter Gulacsi stopte een kopbal van Douglas Santos en verrichtte niet veel later een cruciale redding op een inzet van Sardar Azmoun. Na iets meer dan een uur spelen verdubbelden de Duitsers de voordelige marge. Na voorbereidend werk van invaller Timo Werner en Emil Forsberg was Sabitzer het eindstation van een counter: 0-2.