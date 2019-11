Slavia Praag stunt ook tegen wederom teleurstellend Barcelona

Barcelona heeft dinsdagavond opnieuw geen geweldige indruk achtergelaten. Drie dagen na de 3-1 nederlaag tegen Levante in LaLiga kwam het team van de geplaagde Ernesto Valverde in de Champions League niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Slavia Praag: 0-0. De nummer laatst van Groep F had in de eerste groepswedstrijd bij Internazionale al voor een stunt gezorgd door een 1-1 gelijkspel af te dwingen. De Catalanen blijven met acht punten koploper, maar Borussia Dortmund of Inter kan de achterstand later op de avond verkleinen.

Barcelona, met Frenkie de Jong negentig minuten binnen de lijnen, was in de eerste helft niet in staat om afstand te nemen van Slavia Praag. Het bezoek uit Tsjechië schoof de linies meer naar voren en dwong het team van Valverde daarmee om de lange bal te hanteren. Een speelwijze waarmee de voetballers van Barcelona zich zichtbaar niet op hun gemak voelden. Op sommige momenten waren in het Camp Nou zelfs fluitconcerten richting de spelers te horen.

De beste kans voor Barcelona voor rust kwam op naam van Lionel Messi. De vedette baande zich na 35 minuten spelen een weg richting het doelgebied van Ondrej Kolar en zag zijn inzet op de kruising eindigen. Twee minuten voor de onderbreking had de doelman van Slavia eerst een antwoord op een diagonale inzet van Messi en vervolgens op een kopbal van Gerard Piqué, die al vroeg in het duel een gele kaart pakte en zodoende een schorsing in het vijfde groepsduel met Borussia Dortmund dient uit te zitten.

Na de rust keerde Jordi Alba wegens fysieke klachten niet meer terug op het veld. Na nog geen tien minuten had vervanger Sergi Roberto de 1-0 op de schoen. Na goed voorbereidend werk van Ousmane Dembélé stuitte hij echter op Kolar. Luttele minuten eerder was Messi uit een vrije trap ook al dicht bij een openingstreffer geweest. Na dik een uur spelen opteerde Valverde voor een tweede wissel: Ansu Fati in de plaats van de wisselvallig Dembélé.

Even daarvoor dacht Barcelona op voorsprong te zijn gekomen via Vidal, maar de VAR constateerde buitenspel van Messi na de pass van De Jong. Met Ivan Rakitic in de plaats van Sergio Busquets probeerde Barcelona in de laatste twintig minuten een overwinning te forceren, maar Kolar en consorten bleven overeind. De doelman keerde een inzet van Messi, na een spectaculaire pass van Fati, en een schot van Rakitic miste precisie.