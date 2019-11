FA heeft ondanks enkelbreuk André Gomes goed nieuws voor Tottenham

De rode kaart die Heung-Min Son zondag ontving namens Tottenham Hotspur na een tackle op Everton-middenvelder André Gomes is kwijtgescholden door de Engelse FA, zo melden diverse Engelse media dinsdag. Een onafhankelijk panel heeft geoordeeld dat de beslissing van scheidsrechter Martin Atkinson om Son met rood van het veld te sturen onjuist was.

Son ontving zondag in de tweede helft een rode kaart nadat zijn tackle leidde tot een horrorblessure voor André Gomes. De middenvelder van Everton kwam na de actie van de Zuid-Koreaan hard in botsing met Serge Aurier, waarbij hij een gebroken enkel opliep. Son ontving daarna een rode kaart en was overduidelijk hevig ontdaan, maar besloot toch in beroep te gaan teken die beslissing.

Inmiddels heeft een onafhankelijk panel besloten dat de beslissing van scheidsrechter Atkinson om Son van het veld te sturen, inderdaad onjuist was. Door het besluit ontloopt de vleugelspits een schorsing van drie competitiewedstrijden. Zodoende zal hij gewoon beschikbaar zijn voor de komende duels van Tottenham met Sheffield United, West Ham United en Bournemouth.