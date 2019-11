Ajax Onder-19 toont veerkracht en neemt punt mee uit Londen

Ajax Onder-19 en de leeftijdsgenoten van Chelsea hebben elkaar dinsdagmiddag in evenwicht gehouden. De ploeg van trainer John Heitinga kwam in de eerste helft nog wel op achterstand dankzij een fraai ingeschoten vrije trap, maar slaagde erin om vroeg in de tweede helft terug te komen tot 1-1 en dat bleek ook de eindstand. De Amsterdammers houden daardoor met een voorsprong van twee punten op Chelsea de tweede plek in Groep H van de Youth League in handen. Koploper Lille OSC heeft op zijn beurt weer twee punten meer dan Ajax.

Ajax begon opnieuw gehavend aan het treffen met de Londenaren, aangezien het vanwege het in Brazilië gehouden WK Onder-17 maar liefst acht spelers miste. De bezoekers kregen na een van beide kanten afwachtende openingsfase via Jaymilio Pinas de eerste kans van de wedstrijd, maar zijn inzet werd gestopt door Karlo Ziger. Aan de overkant was het niet veel later vervolgens wel raak nadat doelman Issam El Maach in de fout ging met het uitverdedigen en er een overtreding gemaakt moest worden om dat slippertje te herstellen.

George McEachran zette zich vervolgens achter de vrije trap en hij krulde de bal fraai in de rechterbovenhoek. Na deze openingstreffer kregen beide ploegen kansen op meer, maar desondanks werd er niet meer gescoord voor de rust. Ajax moest zodoende na de onderbreking op zoek naar de gelijkmaker en kreeg die al snel toen Terrence Douglas opstoomde over de linkerkant en in plaats van voor te geven ervoor koos voor eigen succes te gaan en de bal in de verre bovenhoek te knallen.

Bijna kreeg Ajax na de 1-1 meteen weer het deksel op de neus toen Thierno Ballo compleet vrijstaand opdook voor El Maach, maar de doelman slaagde erin om zijn inzet te keren. Terwijl de Amsterdamse talenten er in het restant van de tweede helft niet echt in slaagden om doelgevaar te stichten, kreeg Chelsea nog een aantal goede kansen. Doordat Tino Livramento een goede mogelijkheid echter onbenut liet en Armando Broja uit kansrijke positie half langs de bal heen maaide, bleef het bij 1-1. Via Filip Frei ging Ajax er in de blessuretijd vervolgens nog bijna met de overwinning vandoor, maar zijn schot vloog uiteindelijk voor het doel van Ziger langs.