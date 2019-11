Frenkie de Jong behoudt basisplaats en ziet Ousmane Dembélé terugkeren

Barcelona neemt het dinsdagavond om 18.55 uur in eigen huis op tegen Slavia Praag en Frenkie de Jong verschijnt opnieuw aan de aftrap bij de Catalanen. Grote afwezige voor het Champions League-treffen is Luis Suárez, die kampt met een voetblessure. Hij wordt in de basisopstelling vervangen door Ousmane Dembélé.

De Fransman krijgt daarmee de voorkeur boven Ansu Fati en zal samen met Lionel Messi en Antoine Griezmann de voorhoede vormen. De Jong krijgt op het middenveld gezelschap van Arturo Vidal en Sergio Busquets. Barcelona gaat met zeven punten uit drie gespeelde wedstrijden aan kop in een groep die verder ook Internazionale en Borussia Dortmund herbergt. De Italianen en Duitsers hebben elk vier punten en treffen elkaar dinsdag om 21.00 uur in Dortmund.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong, Vidal; Messi, Griezmann, Dembélé.