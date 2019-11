De Mos hoopt op sleutelspeler bij Ajax: ‘Anders moet alles van Ziyech komen’

Aad de Mos heeft er vertrouwen in dat Ajax dinsdagavond een goed resultaat gaat behalen in de Champions League-wedstrijd tegen Chelsea. De voormalig trainer denkt dat er een sleutelrol weggelegd is voor Dusan Tadic, die volgens De Mos de laatste weken niet geweldig speelt.

"Ajax moet zijn vorm toch een beetje terugvinden", zegt De Mos op zijn Instagram-pagina. "Het middenveld is niet in topvorm, ze creëren vanuit daar te weinig, ook met Donny van de Beek. Het is te hopen voor Ajax dat Tadic weer een keer gaat vlammen. Tadic is de laatste wedstrijden niet in vorm, waardoor het alleen van Hakim Ziyech moet komen. En als Tadic niet in vorm is, hangt Van de Beek er ook een klein beetje bij." Toch heeft de analist vertrouwen in een goede afloop. "Ik hoop dat Ajax gaat winnen, ik ben ervan overtuigd dat ze goed gaan spelen."

De Mos vindt Chelsea een geduchte tegenstander. "Chelsea heeft zich verder ontwikkeld in zijn systeem. Ik vind dat Frank Lampard (de manager, red.) een heel goed systeem speelt, waarbij de spitsen heel goed meewerken. Ze hebben heel veel jonge spelers, ook in de as. Fikayo Tomori is een heel goede verdediger, Mason Mount is in topvorm. En Tammy Abraham is een levensgevaarlijke spits. Ik ben benieuwd wat Daley Blind en Joël Veltman vanavond in een uitwedstrijd tegen hem gaan doen."